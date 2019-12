MCA, RÃ©union dâ€™urgence du MCA : Lâ€™avenir de Casoni en question

Le sursis qu’a obtenu Bernard Casoni au lendemain de la défaite à Chlef (2-1) aura été de courte durée. L’avenir du technicien français est de nouveau remis sur la table après la cuisante défaite à Bel Abbès, samedi (3-1). Plusieurs alternatives ont été à l’étude lors de la réunion du CA, dimanche soir. Entre la prolongation de l’aventure avec Casoni jusqu’à la fin de la phase aller et la nomination d’un nouvel entraîneur immédiatement, les avis étaient partagés…

L’avenir de Bernard Casoni s’inscrit de nouveau en pointillés. Le technicien, qui est rentré dimanche matin en France, a laissé son avenir à la tête de la barre technique du MCA pour être débattu par les membres du conseil d’administration qui étaient en conclave au siège du club durant toute la soirée de dimanche. Les débats ont porté exclusivement sur la suite à donner au contrat de Casoni. Faut-il le reconduire ou le résilier dès maintenant ? Il faut dire que les avis étaient différents et au bout, chacun a défendu crânement sa position. Au cours des débats, deux suggestions ont émergé : Foued Sakhri a proposé de résilier le contrat de Bernard Casoni et de nommer un nouvel entraîneur. Ledit dirigeant a sorti de sous son coude le CV de Vicario, un profil qui lui plait particulièrement.

Néanmoins, la proposition de Sakhri n’a pas été accueillie avec unanimité par les autres membres du CA. Achour Betrouni est allé sans ambages et a refusé to de go l’idée d’engager Vicario. Pour Betrouni, s’il faut nommer un nouvel entraîneur, celui-ci doit être de préférence un local ou un étranger qui a déjà travaillé dans le championnat local. Ce n’est pas le choix qui manque… Pour autant, à l’issue de la réunion de ce dimanche soir, les membres du CA n’ont fait que débattre les différentes solutions à prendre, refusant de prendre une décision hâtive. Ce qu’il faut savoir c’est que des membres du conseil d’administration n’ont pas écarté la possibilité de reconduire Casoni, au moins jusqu’à la fin de la phase aller. Une manière de s’en tenir à la première décision prise il y a quelques jours.

A l’heure où nous mettons sous presse, les membres du CA se donnent encore vingt-quatre heures de réflexion. Le maintien de Casoni ou son renvoi se décidera au cours d’une deuxième réunion qui devrait être décisive cette fois. Le conseil d’administration du Mouloudia veut prendre les mesures idoines qui mettraient fin à la série de mauvais résultats qui durent depuis le mois de novembre.

En effet, la MCA n’a plus gagné aucun match depuis la 9e journée, jouée le 30 octobre face à l’USB. Et encore, le club algérois avait remporté le match sur tapis vert (3-0), après l’arrêt des débats suite à l’agression de l’arbitre.

Amar B.