Coupe de la CAF, Paradou AC 0 - Hassania Agadir 2 : Lâ€™expÃ©rience a fait la diffÃ©rence

Le Paradou Athlétic Club a raté une belle opportunité de prendre la tête du classement du groupe «D» de la coupe de la Confédération africaine de football.

À l’occasion de la seconde journée de la phase des poules, les poulains du technicien portugais Alexandre Châlo se sont inclinés, dimanche soir, au stade Tchaker de Blida, sur le score de 0 à 2 face au représentant marocain du Hassania Agadir.

Dans cette partie, les coéquipiers du portier Moussaoui se sont distingués par leur naïveté et manque d’expérience. La formation algéroise s’est fait piégée par une équipe marocaine assez bien organisée sur le terrain et présente dans les moments forts de cette confrontation, plutôt équilibrée sur le plan du jeu (452 passes pour le PAC contre 366). Les joueurs du PAC ont, d’emblée, pris l’initiative du jeu à leur compte, en monopolisant le cuir (56% de possession de balle). Néanmoins, cette légère domination assez stérile et dans des zones loin du but n’a pas vraiment inquiété les poulains de Mohamed Fakhir. A l’exception de la tentative de Bouzok (18’), qui a failli faire mouche, le portier El Houasli n’a pas été inquiété. Opérant principalement pas des contres et se distinguant pas un jeu direct, les joueurs du Hassania Agadir ont réussi à trouver la faille sur balle arrêtée à la demi-heure de jeu pratiquement. D’un coup franc superbement botté, Oubila donne l’avantage aux visiteurs.

Le PAC aurait bien pu remettre les pendules à l’heure avant de regagner les vestiaires. Néanmoins, Bouzok ne parvient pas à transformer le penalty accordé par l’arbitre burkinabé, Jean Ouatara. En seconde période, les Marocains sécurisent rapidement le score. 48’, Rami reprend du plat du pied le centre d’Oubila pour le second but. Il scelle ainsi le sort de ce derby maghrébin. «Je pense que ce score ne reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre. Nous avons dominé cette empoignade, mais nous avons manqué d’efficacité à l’approche de la surface.

Mes joueurs, qui n’ont pas démérité, n’ont pas su exploiter les opportunités qui se sont offertes à eux, face à une équipe marocaine assez bien organisée et très disciplinée dans le jeu. Je pense que l’expérience des joueurs du Hassania Agadir a fait la différence. À présent, il va falloir oublier cette défaite qui ne change rien à nos objectifs, et se concentrer sur nos prochaines échéances. Il reste encore quatre matchs à disputer dans cette phase des poules. Je pense que nous avons encore toutes nos chances de qualification», a indiqué le techniciens portugais Châlo, visiblement déçu à l’issue de cette confrontation.

De son côté, l’entraîneur marocain s’est montré satisfait du résultat. «Je suis très content du rendement de mon équipe et de la performance réalisée ici en Algérie. Cette victoire nous permet de consolider notre position de leader du groupe et nous offre plus de chances de qualification aux quarts de finale de cette coupe de la CAF. Pour ce qui est de cette partie, nous avons eu affaire à un adversaire de niveau qui nous a beaucoup gênés», a déclaré le coach Mohamed Fakir.

Dans l’autre rencontre du groupe, les Nigérians d’Enyimba se sont imposés, at home, face aux Ivoiriens de San Pedro (1-0). Lors de la prochaine journée, prévue le 29 décembre, le PAC recevra le représentant du Nigéria, désormais en position de dauphin.

Redha M.