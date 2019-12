Grand angle : Clarifications attendues

Ce n’est certainement pas un hasard si le président français, Emmanuel Macron, a choisi Pau pour recevoir les chefs d'État des pays du sahel (le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et Mali), ce 16 décembre, pour parler de la présence française dans cette région. Sept des treize soldats français morts au Mali, le 25 novembre, dans le cadre de l’opération Barkhane provenaient de cette ville. Le message adressé à ses alliés du G5 est donc sans équivoque. En fait, bien avant de se rendre à Pau, les cinq chefs d’Etat ont déjà une idée sur la teneur de cette réunion : Ils devront clarifier leurs attentes vis-à-vis de la France et surtout assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs populations qui ne cachent plus leurs sentiments anti-français. Au Burkina Faso , au Niger et au Mali notamment, les soldats français ne semblent plus le bienvenus, alors que les forces stationnées dans le cadre de l’opération Barkhane sont de plus en plus exposées aux attaques terroristes. 41 militaires français ont été tués au Sahel depuis le début de l'intervention française en 2013. De plus en plus d’africains pensent que les 4. 500 militaires français déployés dans la bande sahélo-saharienne servent surtout à protéger les intérêts économiques français. La lutte contre les groupes terroristes qui gangrènent la sous région ne serait, de leur avis, qu’une «couverture». Des accusations réfutées systématiquement par Paris, mais qui, à force de revenir, ont fini par agacer. D’où la réunion de Pau. «Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l’ambiguïté persiste à l’égard de mouvements antifrançais, parfois portés par des responsables politiques», a ainsi déclaré le président français lors d’une conférence de presse en marge du sommet de l'Otan réuni le 4 décembre à Watford, près de Londres. Plus explicite, Emmanuel Macron dira attendre de ses homologues du G5 Sahel «qu’ils clarifient et formalisent leur demande à l’égard de la France et de la communauté internationale». Les cinq chefs d’Etat vont-ils devoir ratifier une demande dans laquelle la France sera officiellement priée de demeurer sur place et de poursuivre son opération ? Les dirigeants africains, qui sont conscients que leurs armées, sous équipées en hommes et en matériels, sont dans l’incapacité de faire face seules à l’activité des groupes terroristes qui tendent à gagner de nouveaux territoires, iront-ils jusqu’à signer à la France un chèque en blanc, quitte à exacerber le sentiment antifrançais ? C’est dire qu’il ne fait pas l’ombre d’un doute que la réunion de Pau s’annonce comme un rendez-vous de clarification de positions de toutes les parties.

Nadia K.