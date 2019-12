Syrie : Les militaires russes entrent dans Raqqa

L’armée russe est entrée dans la ville syrienne de Raqqa, considérée pendant plusieurs années comme la «capitale» de l'organisation terroriste autoproclamée «Etat islamqiue» (Daech/EI) entre 2014 et 2017, et ont apporté 2.000 kits alimentaires aux habitants. Les médecins militaires font partie du groupe et sont prêts à dispenser les soins indispensables à tous ceux qui en ont besoin. Vladimir Varnavski, officier du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflits en Syrie, cité par l'agence russe Sputnik, a expliqué que l’infrastructure de Raqqa avait été complètement détruite au cours de l’opération de libération menée par la coalition internationale conduite par les Etats-Unis. «Des milliers de civils sont devenus victimes de frappes aériennes et de tirs d’artillerie non ciblés. Dans la ville, les décombres ne sont pas toujours déblayés, le déminage du terrain n’est pas achevé, il y a une pénurie d’eau potable, de médicaments et de vivres», a signalé le militaire.

Les terroristes de Daech s’étaient emparés de l’ancienne ville syrienne de Raqqa, chef-lieu du gouvernorat du même nom, au printemps 2013, ce qui avait provoqué l’exode d’au moins 250.000 habitants. En 2014, Raqqa, transformée en citadelle, avait été proclamée capitale du groupe terroriste. En octobre 2017, la ville a été libérée à l’issue d’une opération que les Forces démocratiques syriennes ont menée pendant plusieurs mois avec le soutien aérien de la coalition internationale. Les bombardements et le pilonnage par les unités kurdes pro-américaines ont complètement détruit Raqqa. La ville n’est toujours pas reconstruite. Le ministère syrien des Affaires étrangères a qualifié de génocide les actions de la coalition lors de cette opération.