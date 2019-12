Les fleuves impassibles, dâ€™Akram El KEbir : rÃ©flexion romanesque sur un vÃ©cu quotidien

Le jeune journaliste et écrivain Akram El Kebir vient de publier son nouvel ouvrage intitulé «Les fleuves impassibles», aux éditions APIC.

L’auteur a gardé son cadre romanesque qui lui est familier. C’est une sorte de recueil de récits puisés d’une imagination personnelle, mais qui est aussi inspiré d’un vécu quotidien de notre société. «j’ai essayé à travers ce roman d’écrire une histoire simple d’un jeune algérien, originaire d’Oran, épris par l’immigration clandestine ‘’la Harga’’ suite à son vécu difficile», nous a-t-il souligné, en ajoutant : «C’est pas ma première expérience, parce qu’auparavant, mes deux livres traitaient de sujets semblables. C’est une occasion pour le lecteur de me découvrir dans un style de roman, différent des articles de presse.»

Akram est très attiré par l’écriture des romans dont il trouve un horizon particulier et propre à lui. «J’aime bien écrire. Cela me permet de changer et de m’exprimer en choisissant des histoires imaginaires, avec la conception des personnages. c’est tout simplement des histoires inventées à partir du vécu du citoyen algérien. A chaque fois qu’il y avait des difficultés dans la vie de tous les jours, j’essayait de m’emparer de la difficulté majeure et d’inventer autour de cette difficulté une histoire», explique-t-il. Il est bien claire que l’histoire n’était pas inutile. Elle reflète, effectivement, ce que pouvait vivre le citoyen dans le quotidien, ouvrir un débat.

Chacun pose ses questions et chacun apprécie comme il veut. Par moment, l’histoire était naïve, d’autres fois, elle était tirée par les cheveux. Les questions n’étaient pas toujours opportunes, parfois, elles étaient dans le cœur des sujets. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à travers ces écrits tels que l’histoire de l’immigration clandestine, un fléau qui prend de plus en plus de l’ampleur chez les jeunes algériens. Bien que c’est juste un récit, c’est une somme de réflexions sur certains phénomènes sociaux qui se sont produits et dont on essaie d’en donner une explication.

«De toute façon, quand on décide de tenter la harga, c’est qu’on attend plus rien de la vie. Ou qu’on en attend beaucoup !», lit-on dans ce livre.

L’auteur narre les événements qui se déroulent en été 2018, à Oran, où il y a une grande réputation du phénomène de la «harga» et la découverte de plusieurs cadavres de harraga repêchés au grand large de la méditerranée, avec un style simple et objectif.

C’est l’histoire d’un jeune nommé Zaki, âgée de 24 ans, qui mène une vie morne et ennuyeuse, sans aucune perspective pour son avenir, sinon caresser l’espoir de tenter un jour «la harga».

Ce n’était que la crainte de finir «bouffé» par les poissons qui l’en dissuadait.

Kafia Ait Allouache