Exposition de photos, dâ€™Emeline Lauren : Â«Rues dâ€™AlgÃ©rieÂ», un certain regard

«Instantanés dans les rues d’Algérie» : c’est ce qu’on aurait été tenté de mettre comme titre de cette exposition tenue à l’Office culturel français d’Alger et signée Emeline Lauren, à la fois diplomate et artiste photographe.

S’agissant du contenu de l’exposition en question, peut-être vaudrait-il mieux parler de sous-thèmes —«Enfances», «solitudes», «Conversations», «Héritages», «Contrastes», en l’occurrence— plutôt que de directions relativement vagues. Cette fois-ci nous avons, en effet, une trentaine de photos de l’artiste qui sont censées s’inscrire dans une dimension relativement précise, à caractère poétique oserions-nous dire ; même si, à bien y regarder, il y en a quand même une autre (dimension) qui transparait à travers le travail d’Emeline Lauren, à savoir le reportage. On dit le mot franchement quoique depuis quelques années, on n’ose plus parler de reportage dès lors que d’aucuns, parmi les «gardiens du dogme» en la matière, ont dit que cette dimension de la photographie était morte.

Et qu’ils ne voulaient plus en voir ni en entendre parler : «Qu’est-ce que cette espèce de photoreportage qui envahit la photographie ?», surenchérissaient-ils. Eh bien, cette espèce-là, on va malgré tout la (re)montrer, ne serait-ce pour prouver qu’elle n’a pas totalement disparu : Certes, c’est une direction suffisamment floue. Suffisamment en tout cas pour —à un moment donné— permettre au spectateur de se retrouver avec des photographies qui ne sont pas vraiment du reportage ou qui ont une telle dimension créative à l’intérieur du travail qu’elles pourraient tout aussi bien se retrouver dans l’autre direction qu’ici et là on qualifie de «créative». Quoiqu’il en soit, ce n’est pas du tout un terme —le photoreportage— qui peut convenir dans le cas du travail d’Emeline Lauren parce que celui-ci regroupe tellement de choses ! Donc une dimension qu’est le reportage certes, peut-être la plus originale pour ce genre d’événement culturel puisque depuis quelque temps déjà, le reportage était rejeté ; mais que, tôt ou tard, cela devait fatalement provoquer une réaction contraire. C’est, semble-t-il, ce à quoi nous en arrivons à présent …



«…la belle photo ne se satisfait pas d’approximation »



Cela dit, s’il y a plus de reportages _que d’autres formes de photographie— jusque-là montrés dans les expositions à travers le monde, chaque fois que l’occasion s’en est présentée, c’est peut-être parce que, au début, les organisateurs s’étaient forcés à en montrer pour, sans doute, contrecarrer précisément ce mouvement —le photoreportage— qui voulait nier tout ce qui se passe par ailleurs dans le monde de la photo. Or ici, dans la présente exposition, notre artiste photographe semble paradoxalement, à travers son travail, réconcilier quelque peu toutes les tendances qu’on aborde généralement dans ce vaste monde de la photo. On ne doit donc pas se donner des barrières dans la mesure où on les fait volontiers éclater entre photoreportage et photo créative, pour ne citer que ces deux grandes tendances de la photo.

C’est ainsi qu’on en vient au travail proprement dit d’Emeline Lauren, travail qu’on pourrait, en définitive, qualifier volontiers d’une somme de «coups de cœur» ; lesquels, à bien y regarder, laissent transparaitre une passion qui sans doute anime cette jeune diplomate depuis belle lurette.

Ainsi l’artiste nous invite-t-elle, à travers ses pérégrinations algériennes, à un voyage non seulement au sein de la vieille médina algéroise dont elle a su restituer l’atmosphère en lui consacrant quelques «clichés», lesquels, au-delà de la contemporanéité, renvoient à l’histoire même de la cité, mais aussi à travers d’autres villes du pays telles Ghardaïa, etc.

Pour tout dire, il y a chez cette artiste un travail qui, tout en utilisant avec brio le contraste de la couleur et, quelquefois, du noir et blanc, traduit un souci constant du jeu d’ombres et de lumières. Emeline Lauren met, en outre, un maximum de rigueur dans le cadrage et la composition, car «la belle photo, selon elle, ne saurait se satisfaire d’approximation». Jusqu’au 14 décembre à l’Office culturel français d’Alger.

Kamel Bouslama