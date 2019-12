Yasmine Siad expose Ã€ Dar Abdellatif : Un monde spirituel apaisant

«Genèse»… tel est le nom donné par Yasmine Siad à son exposition de peinture contemporaine riche en couleurs, transportant ses visiteurs dans un monde spirituel très apaisant. Cette exposition, dont le vernissage a eu lieu samedi dernier à Dar Abdellatif, se tiendra jusqu’au 19 du mois en cours.

La galerie d’art de Dar Abdellatif abrite une magnifique exposition où les couleurs sont dans toute leur splendeur. À travers un ensemble de techniques variées incluant l’acrylique, technique mixte, les multiples possibilités d’expression du dessin sont ici mises en lumière. Organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), cette première exposition de l’artiste rassemblant des chefs-d’œuvre, de différentes dimensions, signés Yasmine Siad, une jeune autodidacte passionnée de l’art plastique. Regroupant pas moins de trente-huit œuvres d’art, cette exposition d’art contemporain mêle des styles différents, allant de l’abstrait au et semi-figuratif, au grand bonheur des amoureux de l’art plastique venus contempler les créations pour s’évader et vivre des émotions. Ainsi, les murs de la galerie sont tapissés de beaux tableaux de l’artiste. Alliant, pour la plupart, l’abstrait ainsi que l’acrylique sur toile, Yasmine Siad a fait le défi de nous épater. De différentes thématiques à travers lesquelles l’artiste a exprimé ses sentiments. Très imprégnée de son environnement et de la nature qui l’entoure, c’est une tranche de vie du quotidien qu’elle dévoile aux visiteurs. Parmi ses œuvres, on distingue «envol» qui évoquent l’élévation et la contemplation, «Etat d’art», «l’amour est une gestation comme une autre», «Aurore», «Ascension», «Corrida», «Spectre», «Troubles», «Immatériel». Chaque œuvre a sa propre sensibilité, nous obligeant à marquer une halte et nous imprégner du travail remarquable réalisé, des détails de chaque œuvre, tout en dépeignant les formes d’une artiste talentueuse.

La maîtrise de la couleur et des nuances se décline également dans «Aurore» qui reproduit l’évolution de l’illumination au lever du jour. Avec cette même palette, Yasmine Siad signe «Casbah», une œuvre,submergée de nuances de bleu, divisées de fissures banches renvoyant à l’état de délabrement avancé des lieux, avec un silhouette sans traits ni visage, exprimant le désarroi par une forme humaine béante au milieu du tableau. De belles œuvres sont proposées aux visiteurs. Fusionnant tous les styles, on découvre une approche, une technique et surtout une vision totalement différente, variant entre l’orientalisme et l’art moderne. Nul ne peut rester insensible face à tant de beauté, et ce, de par les couleurs choisies et utilisées par l’artiste. Cette exposition très riche est un véritable brassage étalé au niveau de la salle. Les visiteurs évoluent d’un espace à un autre en suivant le cheminement de la narration des tableaux. Un univers ambigu et riche d’émotions, point dénué de sensibilité

Sihem Oubraham

«L’art est une fabuleuse thérapie»

Vous exposez, jusqu’au 19 décembre, près d’une quarantaine d’œuvres, parlez-nous de cette passion ?

J’ai découvert la peinture il y a de cela une année, et c’est devenu plus une nécessité qu'une passion; la peinture est un véritable exutoire pour moi.



Justement, vous qui êtes une femme de science, donc dentiste de profession, quelle est la raison qui vous a incitée à développer cette passion ?

Je l’ignore mais je suis reconnaissante d’avoir plongé dans ce monde. l’art est une fabuleuse thérapie, je conseille à tout le monde d'avoir une activité sensorielle, c'est très libérateur.



Qu’est-ce qui vous a poussée à croire en votre talent à un moment de votre vie ?

Je ne pense pas avoir un talent particulier, ce qui a peut-être fait la différence c’est la sincérité dans la démarche. je l’ai fait sans jamais me dire que j’allais exposer ou montrer mon travail. j’ai aussi eu la chance de rencontrer des personnes qui ont cru en moi et m'ont poussée à aller jusqu’au bout.



À travers les couleurs utilisées dans vos chefs-d’œuvre, vous dévoilez, quelque part, votre côté généreux. parlez-nous des choix des couleurs utilisées et les thèmes choisis ?

Mon travail est très émotionnel. je n’ai jamais d’idée précise quand je commence une toile, mais il est vrai que j'aime le bleu que je décline sur plusieurs séries. Le thème est une recherche spirituelle, une quête en soi, c'est mes sentiments et mes émotions, c’est aussi des personnes que j’aime dont j’ai fait les portraits émotionnels.

Dans vos travaux, vous avez utilisé plusieurs techniques, comment vous aviez pu les utiliser, sachant que vous êtes une artiste autodidacte ?

Le fait d’être autodidacte me permet d’explorer plein de choses avec beaucoup de liberté.

je ne fais que suivre mes envies.



Que représente l’art pour vous ?

La liberté.



Quels sont vos objectifs après cette première exposition ?

Mes objectifs c’est de continuer à faire de l’art comme la première fois où j’ai touché une toile… juste pour le plaisir.

Propos recueillis

par : S. O.