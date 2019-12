BoumerdÃˆs : Mise en terre de 160.000 plants dâ€™arbre

Un programme pour le boisement d’une surface de près de 134 ha, avec pas moins de 160.000 plants d’arbres de différentes essences, est actuellement en cours, à Boumerdès, a-t-on appris, dimanche, auprès de la conservation des forêts de la wilaya.

L’opération, lancée dernièrement et devant s’étaler tout au long de l’année 2020, est inscrite au titre du programme national de boisement touchant toutes les wilayas du pays, a indiqué à l’APS Salim Aurlis, cadre à la conservation des forêts, signalant qu’elle a été confiée au Groupe génie rural.

Le programme en question s’ajoutera à la campagne de l’année 2019, portant sur la mise en terre de 6.354 plants d’arbres au niveau des écoles, universités, centres de formation professionnelle et autres directions de wilaya et cités d’habitation en eucalyptus, pins d’Alep et autres essences ornementales.

A cela s’ajoute, également, selon le même responsable, un programme de boisement lancé depuis début 2019, visant le «reboisement d’une surface forestière de 200 ha en chêne vert, outre une autre surface de 110 ha avec plus de 1.200 plants d’arbres dans le cadre du programme de développement sectoriel, a-t-il précisé.

Ce programme en cours de parachèvement, selon Salim Aurlis, est en cours au niveau de trois circonscriptions forestières de la wilaya, soit celle de «Mizrana» dans la commune de Afir à l’Est, «Messioura», à Larbaâtache, et «Krabib» dans la commune de Khmiss el Khechna, à l’ouest.

A noter que l’ enregistrement dans le secteur des forêts de la wilaya souffre d’un manque en surface nécessaire pour la mise en œuvre de différents projets, dont de nouveaux programmes de boisement, et ce, à cause, est-il signalé, du «caractère dispersé et de la petite taille» des forêts disséminées à travers 19 communes classées rurales ou semi-rurales, sur les 32 que compte la wilaya.

La surface forestière à Boumerdès est estimée à près de 23.000 ha, représentant 16% de la superficie de la wilaya couverte en végétaux. Cette surface est concentrée dans la partie sud- ouest de Boumerdès, soit les communes de Khmiss el Khechna, Larbaâtache , Keddara et Hammadi, outre les localités de Dellys, Naciria, et Baghlia à l’Est.