Souk Ahras : Plantation de plus de 20 hectares de chÃ¢taigniers

La conservation des forêts de la wilaya de Souk Ahras lancera début 2020 un large programme de plantation de châtaigniers sur une surface totale de 20 hectares, a indiqué, dimanche, son directeur, Baroudi Belhoul. S’exprimant en marge d’une opération de plantation de 1.500 arbres fruitiers sur une superficie de 3 hectares dans la commune d’El Mansourah, organisée à l’occasion de la journée internationale des montagnes , célébrée le 11 décembre de chaque année, ce responsable a déclaré que la plantation de 20 hectares de châtaigniers est prévue dans la commune d’El Mechrouha dans le cadre du programme 2019-2020. Cette opération de reboisement à laquelle ont participé les autorités de la wilaya, des agents de la conservation des forêts, des associations environnementales et la fédération de chasse de la wilaya a donné lieu à la plantation de 1.000 châtaigniers et 500 micocouliers.

A travers cet objectif affiché de créer 20 hectares de vergers de châtaigniers, la conservation des forêts de la wilaya de Souk Ahras aspire à diversifier l’économie sylvicole et à améliorer les conditions de vie des populations riveraines tout en préservant le patrimoine végétal, selon la même source.

Toujours dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la montagne, des journées portes ouvertes sont organisées au siège de la conservation des forêts jusqu’au 11 décembre, pour mettre en évidence l’importance des montagnes et le rôle des citoyens dans leur préservation, notamment contre les incendies.

Cette manifestation constitue, selon les organisateurs, une occasion pour revenir sur les différents types de services écosystémiques qu’offre la montagne, qu’il s’agisse du bois, de la nourriture ou bien de plantes médicinales en plus des bienfaits des séjours en montagne.

Il sera aussi question d’évoquer l’impact du réchauffement climatique sur les chaînes de montagnes, a-t-on ajouté.