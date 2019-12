SÃ»retÃ© dâ€™Alger : 177 constructions sans permis et 2 dÃ©charges anarchiques

Les Brigades de la police d'urbanisme et de la protection de l'environnement relevant de la Sûreté d'Alger ont enregistré, durant le mois de novembre dernier, plus de 170 interventions pour des constructions sans permis et l'élimination de deux décharges anarchiques, indique dimanche un communiqué des mêmes services.

Dans le cadre de la lutte contre l'atteinte aux règles de l'urbanisme et à l'assainissement de la voie publique, la brigade de la police d'urbanisme de la Sûreté d'Alger ont enregistré, en novembre dernier, 177 interventions portant sur des constructions sans permis, 7 interventions pour non-conformité de la construction au permis de construire délivré et 54 autres relatives au commerce illégal, précise le communiqué.

Concernant la protection de l'environnement, dans son volet relatif à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, 388 interventions ont été opérées ayant trait au jet et à l'abandon de déchets et au refus d'utiliser le dispositif des déchets mis en place par les instances concernées, 205 autres en rapport au dépôt, jet ou abandon des déchets résultant de l'exploitation des carrières, de mines, de travaux de démolition, de construction et de restauration, ajoute la même source.

Il s'agit également de 71 interventions relatives à l'obstruction de la voie publique par le fait de mettre ou de laisser des matériels entravant la circulation, 17 autres relatives au jet sur la voie publique de déchets, d'eaux usées ou autres produits dégageant des odeurs nauséabondes, outre l'élimination de deux décharges anarchiques en coordination avec les autorités locales.

Pour ce qui est du volet hygiène et santé publique, les mêmes services ont enregistré 5 cas d’infractions relatives au jet de cadavres d'animaux et de déchets d'origine animale.

Les interventions de la police d'urbanisme et de la protection de l'environnement visent à assurer la sécurité et la protection des biens du citoyen, qui est partie prenante dans cette opération, à travers le signalement des infractions via les numéros verts mis à sa disposition.