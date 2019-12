JournÃ©e mondiale du Climat : Faire face Ã  la grande menace

Le climat se porte mal. La planète encaisse, bel et bien, le «mauvais» état de santé du temps qui se dégrade d’année en année, sous l’œil des humains, complices par leur mutisme et leurs comportements.

La terre, c’est un fait, risque d’arrêter de tourner avec toute cette pollution devenue, malheureusement, un destin auquel il est difficile d’échapper. De nos jours, tous les ingrédients sont là pour augurer que rien ne sera comme avant, avec une industrie sauvage qui monte en flèche et une démographie qui a tendance à exploser, sans parler de la démission au plus bas de l’échelle de l’homme lequel se cache, très souvent, derrière un manque de civisme et une passivité dangereuse.

Le dernier rapport de l’ONU, rendu public la semaine passée, a affirmé, une fois de plus, qu’il y a feu en la demeure. Il faut donc agir pour sauver la planète terre, menacée par ces gaz circulant dans l’air à l’origine du réchauffement climatique. Le document en question va jusqu’à dire que les émissions du CO2, du protoxyde d'azote, du méthane, pour ne citer que ces gaz à effet de serre, avaient atteint un seuil record durant l’année passée. Pis, il avance que les températures risquent, à ce rythme, de monter plus que prévu, au cas où des mesures ne sont pas prises pour stopper la catastrophe. En effet, selon le rapport de l’ONU toujours, le maintien de la situation conduirait à une augmentation des températures de 3,2% durant ce XIXe siècle, avec des conséquences «destructives» à grande échelle. Ce dernier, à vrai dire, considère qu’il est néanmoins possible de limiter les dégâts et de limiter la hausse des températures à 1,5% et ce, conformément à l’accord sur les changements climatiques de Paris qui a eu lieu en 2015, pour peu que les pays recourent à la baisse annuelle des gaz à effets des émissions des gaz responsables du réchauffement climatique à 7,6%. Le rapport ajoute également que l’année passée, des changements énormes du climat ont eu lieu au pôle nord, pour ne citer que cette partie de la planète.

Aujourd’hui, c’est un fait, l’économie, l’agriculture et notre santé se trouvent, de plus en plus, menacées par le réchauffement climatique et ses lourdes et complexes conséquences visibles qui renvoient certainement à une prise de conscience quant à cette question d’importance majeure. Il est plus que nécessaire d’adhérer à cette démarche à travers des stratégies et des programmes nationaux, adaptés à la réalité du terrain, pour minimiser les dégâts des gaz à effets de serre qui défient les accords et la bonne volonté de certains pays mobilisés pour la bonne cause. Hier, nous avons célébré la journée mondiale du climat, et une fois de plus, nous ne pouvons, à cette occasion, qu’appeler à la préservation de notre planète de tous ces maux auxquels elle est confrontée au quotidien.

Samia D.