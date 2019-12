Gaid Salah: Les Ã©lections prÃ©sidentielles du 12 dÃ©cembre 2019 traceront les repÃ¨res de lâ€™Etat

Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’ANP a affirmé, lundi, que « les prochaines élections présidentielles constituent une étape d’une extrême importance sur la voie de l’édification de l’Etat de droit et pour amener notre pays vers une nouvelle étape aux horizons prometteurs, où le peuple algérien jouira des richesses de son pays et réalisera ses ambitions légitimes avec une vie digne et dans un Etat dont les gloires seront façonnées par ses fils dévoués et fidèles au message de leurs vaillants ancêtres.

Le Général de Corps d’Armée a tenu Lundi, une rencontre avec les cadres et les éléments du Commandement de la Gendarmerie Nationale, où il a prononcé une allocution d’orientation suivie par l’ensemble des personnels relevant des Ecoles, des Centres d’Instruction et des Unités du Commandement de la Gendarmerie Nationale à travers les six Régions Militaires, et dans laquelle il a affirmé que les prochaines élections présidentielles constituent une étape d’une extrême importance sur la voie de l’édification de l’Etat de droit et pour amener notre pays vers une nouvelle étape aux horizons prometteurs, où le peuple algérien jouira des richesses de son pays et réalisera ses ambitions légitimes avec une vie digne et dans un Etat dont les gloires seront façonnées par ses fils dévoués et fidèles au message de leurs vaillants ancêtres:

«De prime abord, il m’appartient de dire que les élections présidentielles du 12 décembre 2019 traceront les repères de l’Etat algérien nouveau auquel ont tant aspiré les générations de l’Indépendance. Une Algérie aux valeurs novembristes ancrées qui fait de l’intérêt de la patrie l’ultime finalité et des ambitions du peuple algérien pour une vie digne, au sein du progrès, de la sécurité et de la stabilité le plus noble objectif. Des objectifs pour lesquels sont tombés en martyre nos valeureux Chouhada et se sont sacrifiés nos braves moudjahidine.

Dans ce sillage, je tiens à souligner que ces élections constituent une phase d’une extrême importance dans le parcours de l'édification de l’Etat de droit et pour amener notre pays vers une nouvelle phase aux horizons prometteurs, où le peuple algérien jouira des richesses de son pays et réalisera ses ambitions légitimes pour une vie digne. Un Etat dont les gloires seront façonnées par ses enfants dévoués et fidèles au message de leurs vaillants ancêtres, loin de toutes les formes de désinformation, de propagande et de mensonges que propagent certaines parties qui guettent la sécurité de l’Algérie et la quiétude de son peuple, qui ne s’intéressent qu’à leurs intérêts étroits».

L’ANP mobilisée en permanence pour faire face aux complots

Le Général de Corps d’Armée a souligné que l’ANP , restera toujours prête à faire face à tous ceux qui complotent contre la patrie et qui lui veulent du mal, soutenue dans cette noble mission par le vaillant peuple algérien, affirmant que le Haut Commandement poursuivra son accompagnement de toutes les institutions de l’Etat jusqu’à la tenue des élections présidentielles, à travers son appui total aux sincères efforts consentis afin d’aboutir de nouveau à la renaissance et le progrès de l’Algérie, grâce aux plus fidèles et dévoués parmi ses enfants, notamment les jeunes qui sont, en tout temps, l’atout et la réserve de la nation: «A ce titre précisément, l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, qui a souvent mis en garde contre les complots et les machinations qui se trament contre l’Algérie et son peuple, restera toujours prête à faire face à tous ceux qui complotent contre la patrie et qui lui veulent du mal, soutenue dans cette noble mission par le vaillant peuple algérien. Ce peuple authentique qui a vécu et souffert les affres du colonialisme tyrannique et a subi aux côtés de son armée les affres des années de braise. Il a pu transcender les moments difficiles et obscurs de son histoire et ne manquera certainement pas à surmonter cette phase également. En effet, le peuple que la tyrannie du colonialisme n’a pu éteindre en lui la flamme de la Révolution et effacer ses fondements et son identité nationale authentique, durant plus un siècle et un tiers de siècle, est un peuple à la volonté solide et à la ferme détermination, que nulle entité, aussi grande qu’elle soit, ne pourra le manipuler, l’induire en erreur ou le tromper afin de mettre en œuvre ses projets et ses desseins sournois et abjects.

L’Armée Nationale Populaire œuvre également à demeurer le gardien protecteur fidèle de cette terre bénie, qui mérite que son armée protège toutes ses contrées et se déploie nuit et jour le long de ses étendues frontières nationales. C’est là un immense honneur pour l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, qui n’est pas prête d’oublier, en s’acquittant de son devoir envers son peuple et son pays, de se remémorer l’histoire de l’Algérie riche en gloires et en puiser la forte détermination et la motivation, afin de continuer de s’acquitter de ce devoir national sacré.

Je tiens également à souligner, une fois encore, que le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire poursuivra son accompagnement du peuple algérien et des institutions de l’Etat jusqu’au déroulement des élections présidentielles, à travers son appui total aux sincères efforts consentis afin d’aboutir de nouveau à la renaissance et au progrès de l’Algérie, grâce aux plus fidèles et dévoués parmi ses enfants, notamment les jeunes qui sont, en tout temps, l’atout et la réserve de la nation. Ces jeunes en qui nous augurons bon présage pour le présent et l’avenir du pays, afin qu’ils soient à la hauteur de la lourde responsabilité et des défis rencontrés, et pour qu’ils suivent la voie de leurs braves ancêtres qui ont sacrifié ce qu’ils avaient de plus cher pour l’Algérie et uniquement l’Algérie».

Le Général de Corps d’Armée a rappelé les instructions fermes qu’il a adressées à l’ensemble des composantes de l’Armée Nationale Populaire et des services de sécurité portant sur la nécessité de faire preuve des plus hauts degrés de vigilance et de disponibilité, et de veiller à garantir une sécurisation totale de ces élections afin de permettre aux citoyens, à travers tout le pays, d’accomplir leur droit et devoir électoral dans un climat de sérénité et de quiétude et de faire face, avec la force de la loi, à quiconque tenterait de perturber ou troubler cet important rendez-vous électoral. Il a également salué les citoyens ayant accompli massivement leur devoir et droit électoral dans les bureaux itinérants, en étant animés d’un sens patriotique élevé:

«Je tiens à souligner, encore une fois, que j’ai donné des instructions fermes à l’ensemble des composantes de l’Armée Nationale Populaire et des services de sécurité portant sur la nécessité de faire preuve des plus hauts degrés de vigilance et de disponibilité, et de veiller à garantir une sécurisation totale de ces élections afin de permettre aux citoyens à travers tout le pays, d’accomplir leur droit et devoir électoral dans un climat de sérénité et de quiétude et de faire face, avec la force de la loi, à quiconque tenterait de cibler et perturber la sérénité de cette journée décisive dans le parcours de l’Algérie et troubler ce rendez-vous électoral important et décisif, et ce, dans le cadre de l’immense responsabilité nationale que nous sommes fiers d’assumer pour sauvegarder la sécurité et la stabilité de notre pays, qui mérite, aujourd’hui et chaque jour, que nous le protégions en toutes circonstances et quelles qu’en soient les sacrifices consentis, afin d’honorer notre engagement envers Allah, la patrie et le peuple.

Dans ce contexte, je tiens à parler plus particulièrement du corps de la Gendarmerie Nationale, qui contribue efficacement dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans notre pays, en tant que trait d’union extrêmement important avec le peuple, notamment dans les zones rurales et suburbaines ; où les éléments de la Gendarmerie Nationale sont en contact quotidien avec leurs concitoyens, ce qui requiert de la Gendarmerie Nationale, en coordination avec les unités de l’Armée Nationale Populaire et les différents corps de sécurité, de prendre toutes les dispositions afin de sécuriser totalement les centres et bureaux de vote à travers toutes les régions du pays, ainsi que les bureaux itinérants dans les régions reculées, afin de garantir la réussite des prochaines présidentielles, au service de la patrie et de son intérêt suprême.

Dans ce cadre, nous vivons aujourd’hui, grâce à Allah et à la volonté des fidèles et dévoués à la patrie, le coup d’envoi de l’opération électorale à travers l’accomplissement, par nos concitoyens dans les zones reculées de notre cher pays, de leur devoir et droit électoraux dans les bureaux itinérants, animés d’un sens patriotique élevé, démontrant l’authenticité de leur trempe et la pureté de leur âme, et a fait taire les porte-voix qui guettent notre pays et son avenir».

Le Général de Corps d’Armée a exprimé sa conviction que les enfants de ce peuple nationaliste et authentique, marqueront, à travers leur participation massive à ce rendez-vous électoral décisif, une grande épopée que l’histoire gravera et que la mémoire collective de la société algérienne préservera, ainsi que son optimisme en l’avenir prometteur de l’Algérie qui tracera sa voie avec des pas constants vers sa destination judicieuse et pertinente, grâce à l’aide d’Allah, puis grâce à la conscience du peuple algérien et son union avec son armée, qui saura toujours, dans les moments décisifs, comment préserver la sécurité et la stabilité de la patrie, et sauvegarder son intégrité territoriale et son unité populaire:

«Nous sommes pleinement convaincus que vous, enfants de ce peuple patriotique et authentique, qui représentez la fierté de l’Algérie, marquez aujourd’hui, par votre participation massive à ce rendez-vous électoral important, voire décisif, une grande épopée au service de votre patrie l’Algérie, que l’histoire gravera et que la mémoire collective de la société algérienne préservera. Cette épopée constituera une autre pierre avec laquelle notre peuple élèvera son édifice. Aussi, ces présidentielles méritent que les enfants de tout le peuple algérien lui accordent toute l’attention et l’importance, à travers une participation forte et massive dans ces élections.

Enfin, je voudrais indiquer que dans la vie des nations et des peuples, il existe des générations qui se sont données rendez-vous avec le destin, afin de façonner leur histoire par elles-mêmes et d’en tracer les jalons suivant leur volonté et leurs ambitions, comme l’ont fait les grands hommes de Novembre, qui ont conféré à l’Algérie orgueil et fierté et une éternelle gloire. C’est ainsi que doit se comporter la génération d’aujourd’hui, parmi les enfants de la nation, afin de se mettre aux côtés de leurs frères au sein de l’Armée Nationale Populaire, hommes et femmes honorables et dévoués, qu’Allah a mis à la disposition de l’Algérie pour se tenir en rempart solide face à tous les conspirateurs, qui ne réussiront jamais à souiller cette terre bénie.

Je ne peux également que dire avec fierté, orgueil et optimisme en un avenir prometteur, que l’Algérie tracera sa voie avec des pas constants vers sa destination judicieuse et pertinente, avec l’aide d’Allah, puis grâce à la conscience du peuple algérien et son union avec son armée, qui saura toujours, dans les moments décisifs, comment préserver la sécurité et la stabilité de la patrie, et sauvegarder son intégrité territoriale et son unité populaire. C’est un devoir sacré et un legs précieux qui nous incombe tous, peuple et armée, afin de rester fidèles aux incommensurables sacrifices consentis par nos vaillants Chouhada, au service de l’Algérie qui restera grande et digne à tout jamais avec l’aide d’Allah».

A l’issue de la rencontre, le Général de Corps d’Armée a écouté les interventions et les préoccupations des cadres et des personnels de la Gendarmerie Nationale.

Ensuite, le Général de Corps d’Armée a présidé une réunion regroupant l’Etat-major et les cadres, à travers laquelle le Général Abderrahmane Arrar, Commandant de la Gendarmerie Nationale a présenté un exposé global portant sur les différents domaines d’activité ayant trait à l’état d’avancement du plan de développement de la Gendarmerie Nationale.