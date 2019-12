Maltraitance Ã  lâ€™Ã©gard du dÃ©tenu Chamseddine Laalami : Le ministÃ¨re de la Justice dÃ©ment

Dans un communiqué, le ministère de la Justice a démenti les informations relayées par certains titres, selon lesquelles le détenu Chamseddine Laalami dit Ibrahim aurait été torturé, au sein de l'établissement de rééducation et de réhabilitation de Bordj Bou Arreridj, affirmant avoir diligenté les investigations nécessaires, lesquelles ont confirmé que le détenu «n'a pas fait l'objet de maltraitances au sein de l'établissement pénitentiaire et qu'il se plaignait de douleurs au niveau de la main et du genou». «La radiographie faite par les médecins a révélé que le détenu souffrait d'une fracture au métacarpe», lit-on dans le communiqué du ministère.

Ces faits ont été confirmés par le médecin de l'établissement qui a précisé que le détenu souffrait de ces douleurs avant d'être incarcéré et qu'il avait bénéficié des soins nécessaires, le détenu a été présenté à un médecin orthopédiste et il est «actuellement en bonne santé».