ConfÃ©rence parlementaire contre la corruption : Une dÃ©lÃ©gation du Conseil de la Nation au Qatar

Une délégation parlementaire du conseil de la Nation prend part à la 7e Conférence de l'organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (GOPAC) aujourd’hui et demain à Doha (Qatar). La délégation est composée de MM. Ahmed Salah Latifi et Abdelkader Chenini, membres du Conseil de la Nation. Promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, assumer les responsabilités et accueillir favorablement la reddition des comptes figurent entre autres thèmes qui seront débattus lors de cette conférence. La conférence de la GOPAC a pour objectif de renforcer la coopération entre les parties prenantes à la lutte contre la corruption, en insistant sur la transparence et en veillant à la mise en œuvre effective de la convention des Nations unies contre la corruption.