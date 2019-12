BelaÃ¯d Ã  Alger : Â«Un programme Ã  la hauteur des aspirations du peupleÂ»

Le dernier jour de campagne électorale du candidat au scrutin présidentielle, Abdelaziz Belaïd, a été consacré à l’organisation d’une conférence de presse à l’hôtel El- Djazaïr (Alger), afin de s’expliquer devant les médias sur son programme électoral. Ce dernier, a-t-il rappelé, est axé essentiellement sur 62 engagements dédiés à tous les secteurs et concoctés par des experts et des professeurs universitaires. À cet effet, le président du Front El-Moustakbel a rappelé les points principaux de son programme d’actions évoqué lors de ses meetings populaires de la campagne électorale dans une vingtaine de wilayas. «Je m’engage solennellement à servir honnêtement le peuple algérien et à placer les compétences idéales dans les postes qu’ils méritent. Je lutterai de toutes mes forces contre toutes formes de criminalités, notamment le trafic de drogue et le crime organisé, mais aussi la violence de la société algérienne», a-t-il promis. Il est question également de lutter contre la bureaucratie, la mauvaise gestion et surtout la corruption qui a atteint, selon lui, des proportions alarmantes en écumant tous les niveaux de l’Administration algérienne. «Je ne ménagerai aucun effort pour tenter de récupérer les fonds dilapidés par la issaba, dont une grande partie a été transférée à l’étranger», a souligné Belaïd. Ce dernier a affirmé que son programme d’actions prévoit d’éradiquer la crise de logement et de faire en sorte que l’aide de l’État au logement sera revue à la hausse. Il a précisé que l’objectif de sa politique au volet emploi est de créer un million de postes de travail pour les jeunes et compte aussi réaliser quelque 100.000 exploitations agricoles, pour développer l’agriculture et assurer l’autosuffisance alimentaire. Dans le secteur de la Santé, le plus jeune candidat à la présidentielle du 12 décembre a fait part de sa volonté de réaliser quatre pôles hospitaliers régionaux, en vue d’offrir les meilleurs services sanitaires aux malades, en leur évitant le déplacement dans les grandes villes, et expliqué, par la même occasion, que son action prévoit la consécration d’un nouveau programme moderne et destiné aux jeunes afin de développer leurs capacités dans le domaine du travail. Il s’engage également à stimuler la croissance des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises, et de faciliter leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers. Profitant de cette opportunité, le président du Front El-Moustakbel a abordé la question du service militaire, et promis, à ce propos, de faire baisser sa durée s’il gagne la confiance du peuple.

«Je ferai en sorte que nos enfants effectueront leur service militaire pendant une durée de 6 mois seulement au lieu des 12 mois actuellement», a-t-il assuré. Au volet diplomatie, il souligne la nécessité de définir une feuille de route pour la diplomatie algérienne, et explique les positions de notre pays et les points de vue à défendre. Par ailleurs, Abdelaziz Belaïd rappelle qu’en dehors des rassemblements populaires dans l’Algérie profonde et les villes du nord, il est allé à la rencontre des citoyens. «Je suis descendu sur le terrain pour aller à la rencontre de nos citoyens, notamment les jeunes, pour discuter des préoccupations et des problèmes quotidiens. Un travail de proximité a été effectué dans toutes les wilayas que j’ai eu à visiter durant cette campagne électorale», s’est-il félicité. Et de conclure : «J’œuvrerai à la restauration de la confiance entre le peuple et l’État, pour l’édification d’une nouvelle République, forte de ses convictions.»

Mohamed Mendaci