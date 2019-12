DÃ©bat tÃ©lÃ©visÃ© entre les candidats : Le dÃ©cryptage des experts

Nombreux et multiples ont été les avis des spécialistes qui ont analysé, sous différents angles, la prestation médiatique, première du genre, des candidats en lice pour la présidentielle du 12 décembre 2019.

Certains n’ont pas apprécié la qualité des questions posées aux prétendants à la magistrature suprême. D’autres ont vu en cet événement une opportunité exceptionnelle, de promouvoir l’image du candidat. «Du point de vue économique, ce débat télévisé a laissé le téléspectateur sur sa faim», nous a affirmé l’expert en économie Mohamed Rezzig, pour lequel l’événement «n’a pas reflété, d’une manière précise, tous les engagements contenus dans les programmes des candidats».

Selon M. Rezzig, «les questions posées dans le volet économique étaient simples et manquant de précision, compte tenu du temps accordé à chaque candidat». «Nous ne pouvons donc pas juger les candidats sur la base d’un débat minutieusement encadré et minuté. Un débat qui reste néanmoins un pas positif qui a permis de mieux les connaître sur le plan de la réactivité». Il a qualifié les programmes présentés par ces derniers dans le volet économique de «dissertation», plus que de «programme économique réaliste s’adaptant aux enjeux actuels du pays».

«C'est le cas de tous les candidats sans exception», a affirmé l’économiste, ajoutant que «ces candidats se sont contentés de diagnostiquer la situation économique actuelle», donnant par là «des propositions de sortie de crise qui n’étaient que des approches de solutions approximatives».

Ce constat n’est toutefois pas partagé par l’ensemble des spécialistes et experts de la scène politique nationale. En effet, certains d’entre eux ont salué l’avènement de ce débat dans les mœurs politiques entre concurrents briguant le poste de président de la République. C’est le cas d’Abderrahmane Bencheriet, politologue, qui met en relief, ce qu’il qualifie de nette évolution dans l’organisation des processus des élections».

Il estime qu’à travers ce débat, «l’électeur est mieux rassuré au sujet de son devenir, y compris sur le plan de la préservation, voire de la promotion de son mode de vie». L’expert constate en outre, à ce propos, que «les cinq candidats en lice, quand bien même il y a similitude dans les solutions qu’ils proposent pour améliorer le volet social de la base citoyenne, leur engagement sur ce plan atteste d’une réelle prise de conscience qu’il y a réellement manque à gagner, soit les Algériens méritent d’accéder à un mode de vie meilleur à la faveur de ce scrutin».

«Ce qui ressort en outre, comme dénominateur commun dans les programmes des cinq candidats, a trait à cette ambition, très manifestement affichée par chacun d’eux, constate M. Bencheriet, quant à user de toutes voies possibles pour récupérer les deniers publiques détournés par d’ex-responsables indélicats, aujourd’hui poursuivis en justice pour prédation des richesses de la République». Il a estimé également que tous les candidats se sont inspirés, dans leurs différentes propositions, des slogans du mouvement populaire, qui constitue, selon lui, «un tournant dans la conjoncture actuelle», relevant cet hommage appuyé exprimé par chacun d’eux à l’endroit de l’institution militaire. Il a expliqué, en outre, que «les points de divergence entre les candidats n'étaient pas très clairs», soulignant que «les différences ne concernaient que le traitement des problèmes les plus importants».

Pour le même politologue, les réponses des candidats se ressemblaient, puisque les mêmes questions se répétaient. «Situation qui a fait que les candidats se sont retrouvés tous avec les mêmes réponses», a-t-il indiqué.

Il a également souligné que «certains importants dossiers n’ont pas été suffisamment traités par les organisateurs du débat, à l'exemple de l'environnement, de la diplomatie et de la politique extérieure», estimant que «les candidats s'adressaient à la catégorie de citoyens qui sont pour la tenue des élections, sans tenter de persuader les électeurs qui rejettent ce scrutin».

Reste à signaler, toutefois, que cette première expérience, de l’avis de tous, a constitué «un bon début» dans l’exercice d’une démocratie participative et effective.

Salima Ettouahria