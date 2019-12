Bengrina Ã  Ouargla : Â«L'unitÃ© est notre forceÂ»

De nos envoyés spéciaux : Tahar Kaidi et Akram Asselah

Le dernier jour de la campagne électorale, avant le 12 décembre, date du scrutin, a été dominé par la crainte d'une nouvelle transition qui ne se situe pas dans un calcul politicien mais qui aurait pour but de «torpiller inutilement» le processus démocratique encore fragile, ou replonger le pays dans les affres de la division. Face à ce risque, Abdelkader Bengrina a tenté, hier, lors de son dernier meeting à Ouargla, de mobiliser l’électorat sur ce sujet et indiqué qu'il ne ménagera aucun effort pour créer l'équilibre entre les régions du pays. «Je serai le président de tous les Algériens, loin de tout régionalisme et de tout intérêt partisan», a-t-il promis depuis sa ville natale.

Il a affirmé que le Hirak est le symbole de la lutte contre la hogra, la marginalisation, la discrimination et le régionalisme, estimant nécessaire de garder l'esprit du Hirak, avec comme essence le slogan «Djeich-Chaâb, Khawa-Khawa», qui symbolise, selon lui, l'unité d'un peuple qui reste sa force. En gardant constamment une forte popularité dans les régions du Sud, notamment dans les wilayas qu'il a visitées, le candidat Bengrina s'est adressé aux habitants du Sud en affirmant que ces régions regagneront leur place dans les plans de développement, car le Sahara demeure, selon lui, le réservoir de toutes les richesses du pays.

Espérant convaincre les indécis, le candidat n'a cessé d'appeler, lors de ses meetings, à participer massivement au vote, le 12 décembre. «C’est la seule option qui nous garantit un gouvernement souverain et un front populaire solide afin de lutter contre les résidus de la ‘‘Issaba’’. C’est le seul moyen pour bâtir ensemble une nouvelle Algérie», a-t-il insisté, sous un tonnerre d’applaudissements.

Le président du mouvement El Binaa a mis en avant sa distance vis-à-vis de la ‘‘Issaba’’ pour convaincre les Algériens de «lui faire confiance» et «s'attacher» à la solution constitutionnelle, une expression utilisée à maintes reprises durant sa campagne. Il a insisté sur le fait que son programme est à même de faire sortir le pays de sa crise multidimensionnelle. La campagne du candidat s’est beaucoup axée autour des questions du «nouveau pacte politique et social», «la protection du système social et l'aide aux couches défavorisées», «la nécessité de refonder le système politique» qui consacre «la souveraineté des institutions représentatives», «la diversification des ressources économiques et la transformation énergétique».

Au plan économique, Bengrina souhaite préserver le caractère social de l'Etat en réorientant l'aide au profit des vrais bénéficiaires, se montrant cependant très conservateur sur les questions de l'éducation, des usages des langues, et de l'attachement aux référents de la nation.

Le candidat a voulu incarner un nouveau style de marketing politique, en axant la communication de sa campagne sur les jeunes qui le soutiennent et par la mobilisation des réseaux sociaux. Munis de leurs smartphones, les membres de sa campagne s'activaient pour diffuser son intervention «en live» sur Facebook pour élargir l'audience de ce dernier meeting.

T. K.