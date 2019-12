Tebboune Ã  Alger : Â«Aucune grÃ¢ce pour les corrompusÂ»

Le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a clôturé hier sa campagne au siège de sa permanence électorale par une rencontre conviviale avec les journalistes qui l'ont accompagné durant ses déplacements dans les wilayas. Il a saisi cette opportunité pour, à la fois, s'excuser auprès des populations des wilayas auxquelles il ne s'est pas rendu pendant ces 21 jours de campagne, et promettre, s'il est élu, qu’il sera le «président de la République le plus juste possible». Un président fédérateur, explique-t-il, qui ne ménagera aucun effort pour bannir à jamais l'exclusion et la division entre les enfants du même peuple. «L’Algérie des ‘‘amis’’ n'existera plus si Abdelmadjid Tebboune est élu président», s'est-il également engagé, réaffirmant sa conviction que « l'Algérie est un pays de libertés», et qu'il appuie, sans la moindre réserve, la liberté d'expression. Interrogé sur le procès qu'abrite ces jours-ci le tribunal de Sidi M'hamed et traitant des faits de corruption impliquant d'ex-hauts responsables et des gérants de la filière automobile, il mettra en relief dans sa réponse «la souveraineté de la justice dans ses décisions». Il a soutenu que les fracassantes révélations qu'a livrées ce procès ne constituent qu'une «partie infime de l'ampleur de la prédation et du détournement des deniers publics». «C'est juste une affaire parmi une dizaine d'autres encore plus graves», a-t-il ajouté. Sur la lancée, il rappellera que tout au long de sa carrière de commis de l'Etat, il n'a eu de cesse de combattre le népotisme, le clientélisme et autres pratiques du genre aux impacts néfastes sur la gestion des affaires publiques. Cela lui a coûté, rappelle-t-il encore, son éviction du poste de Premier ministre. Abdelmadjid Tebboune s'engage également à durcir la lutte contre la corruption. De ce point de vue, il exclut toute mesure de grâce présidentielle en faveur des responsables incriminés dans la dilapidation des richesses de l'Etat, réaffirmant son aptitude à récupérer les avoirs détournés à l'étranger, tout en s'engageant à mettre un terme au fléau de la surfacturation.



«Nul ne peut remettre en cause le nationalisme de la Kabylie»



«J'exprime toute ma gratitude et mon respect profonds pour les citoyens de Tizi-Ouzou et de Béjaïa», a soutenu le prétendant à la magistrature suprême. «Je respecte aussi leur position concernant le scrutin présidentiel», poursuit-il, mettant en relief que le nationalisme de la Kabylie ne pourrait en aucun cas être remis en cause. «C'est une région résolument patriotique», a-t-il fait savoir, précisant que cette partie de l'Algérie comprend quelque 52.000 veuves de chahid, 17 zaouïas des plus actives du pays et 1.730 imams. «Je rappelle ici que mes frères de la Kabylie sont des hommes libres, partie intégrante de l'Algérie», dit-il.

Abdelmadjid Tebboune ne manquera pas aussi d'adresser ses salutations aux Algériens établis à l'étranger, les félicitant, d'une part, pour l'intérêt qu'ils portent pour la présidentielle, et promettant, d'autre part, de solutionner leurs difficultés, dans le cas où il sera élu.

Il remercie en outre les populations venues l'accueillir en masse durant ses meetings animés à travers plusieurs wilayas, indiquant qu'en tant que candidat, il s'identifie à l'Algérie et n'identifie pas l'Algérie à sa personne. Il appelle enfin à une participation massive lors du rendez-vous électoral «pour en finir avec une crise qui n'a que trop duré».

Karim Aoudia