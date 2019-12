Benflis clÃ´ture sa campagne Ã©lectorale Ã  Alger : Â«Nous refusons toute ingÃ©rence Ã©trangÃ¨re dans nos affairesÂ»

Le candidat Ali Benflis a clôturé, hier, son marathon électoral en se rendant à la coupole du complexe Mohamed-Boudiaf pour animer son dernier meeting. Sous un immense emblème national, Ali Benflis a affirmé que l’État national novembriste est un acquis façonné par le sang de nos glorieux Chouhada, mettant en exergue l'impérieuse nécessité de protéger nos constantes nationales et notre identité, l'islamité, l'arabité et l'amazighité.

Il a formulé l'engagement que si le peuple algérien lui accorde sa confiance, personne ne sera mis de côté. Il a insisté, au passage, sur la nécessité de renforcer le front intérieur et d'assurer la continuité de l’État. Dans ce même contexte, il a expliqué que cela passera nécessairement par l'exercice régulier de la souveraineté du peuple par des élections régulières afin de rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés. Il s'agit, aussi, indique-t-il, de rendre comptables, chaque semaine, les membres du gouvernement devant les parlementaires et d’accorder un droit de regard à l'opposition au niveau des commissions parlementaires. «Je mettrai l'ensemble des moyens humains et matériels entre les mains de la Justice pour qu'elle puisse faire son travail», a-t-il soutenu, avant de promettre qu'il tiendrait, s’il venait à se faire élire, un discours de vérité à l’égard des Algériens. Le président de Talaie El Hourriyet a, également, mis à profit cette opportunité pour indiquer qu’il n’y a aucune autre sortie de crise hormis celle passant par l’élection présidentielle. «Le paquebot Algérie n’a pas de capitaine pour le mener à bon port. Il faut remédier à cette situation en urgence», a-t-il martelé.

Sur un autre registre, il a appelé à prendre en compte les revendications socioéconomiques des Algériens pour, précise-t-il, répartir équitablement la richesse nationale. Ainsi, Ali Benflis a promis qu’il mettra en place la numérisation des actes économiques pour arriver à libérer les initiatives et créer de l’emploi. «Je propose la mise en place d’une économie de marché avec d’importants filets sociaux, loin de toutes formes de capitalisme sauvage», a-t-il révélé, avant de préciser qu’il compte, si le peuple lui accorde sa confiance, accorder la priorité aux plus nécessiteux. «Il faut rouvrir le dossier des faibles revenus et répartir avec plus de justice les aides sociales de l’Etat», a-t-il indiqué, avant de faire savoir qu’il faut mettre un terme à la politisation de l’activité économique. Benflis s’est, d’autre part, adressé aux personnels de l’éducation pour les soutenir et leur dire qu’il valorisera leur travail. Il s’est également adressé à la jeunesse, promettant que son programme national lui accorde une place de choix. Dans ce sens, le candidat a insisté sur le fait que de nombreuses opportunités d’emploi seront exclusivement dédiées à cette frange de la population. Pour son dernier discours avant la fin de la campagne, il a exprimé son soutien aux agriculteurs, affirmant que l’Etat accordera un fort soutien au secteur agricole qui assure la sécurité alimentaire de la nation. Après une courte pause, Ali Benflis a appelé, sous les applaudissements, à avoir du respect pour les cadres de l’Etat qui, par leur travail remarquable, assurent la continuité des institutions «en cette période délicate». Il s’est enfin engagé à redonner à la diplomatie algérienne «ses lettres de noblesse».

«Je tiens à retourner aux fondamentaux, autrement dit, à une politique étrangère basée sur les principes hérités lors de la glorieuse révolution de Novembre 1954», s’est-il exclamé, avant de condamner avec force toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l’Algérie. «Le Parlement européen ose discuter de nos affaires. Qu’il s’occupe de ses affaires et de sa maison. Nous sommes un pays souverain et nous n’avons de leçons à recevoir de personne», a-t-il tonné.

Benflis a salué avec force le rôle de l’ANP, digne héritière de l’ALN, qui a accompagné le peuple et sauvé l’Algérie des griffes de la bande. «L’ANP et son Haut Commandement ont mis hors d’état de nuire cette bande, qui était au service de forces étrangères, et ont protégé la nation des dangers qui la guettent», a-t-il conclu.

Sami Kaidi