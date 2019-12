Commentaire : Cadence soutenue

La campagne électorale s’est achevée et les représentants des candidats ont déployé tous leurs efforts dans la perspective de mobiliser le citoyen sur la portée des programmes présentés. Meetings et tournées au quotidien jusques dans les localités les plus reculées, la cadence a été très soutenue, animant la scène locale à l’écoute et attentive aux discours sur les projets soumis à son appréciation pour avoir son adhésion. Le débat télévisé entre les candidats a été suivi avec intérêt, constituant le sujet d’actualité par excellence sur la place publique et suscitant des commentaires sur la prestation de chaque prétendant. L’initiative a été saluée par le citoyen qui a pu s’informer des visions et approches exposées, et s’imprégner des motivations affichées. Des discussions passionnées se sont engagées autour des thèmes débattus, notamment le volet économique, préoccupation majeure. La mobilisation des permanences pour suivre le processus électoral a accordé de l’importance au moindre détail ou autre fait survenu dans les localités. Et c’est de cette participation massive qu’il s’agit pour les animateurs qui se sont dépensés sans compter pour sensibiliser la population autour de la portée et de l’impact de cette consultation majeure. Des marches ont été régulièrement organisées en signe de soutien au processus électoral et à l’œuvre de l’ANP pour faire entendre la voix de cette Algérie profonde fortement attachée aux valeurs de paix, de solidarité et d’union.

A. B.