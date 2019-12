Tindouf : Tous les moyens mobilisÃ©s

Les caravanes de dix bureaux itinérants se sont ébranlées dimanche de Tindouf pour aller dans les régions enclavées et éloignées de la wilaya à la rencontre des électeurs (trices) portés sur leurs listes, a-t-on constaté. Les bureaux itinérants de la wilaya de Tindouf, où le vote est avancé réglementairement de 72 heures, concernent pour six d’entre-eux la commune d’Oum Laâssel (Bouagba, Oued El-Khreb, Haouaouiche, Hassi-Mounir, Hassi-Beida et les alentours d’Oum-Laâssel), tandis que les quatre autres relèvent de la commune de Tindouf (Ghar-Djebilet, Tafakoumt, Hassi-Nagua et Chenachène). Les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour le bon déroulement de l’opération, notamment la mobilisation de véhicules tout terrain, accompagnés d’une ambulance, pour faciliter le déplacement des caravanes dans les zones éloignées et enclavées, avec aussi la présence d’une moyenne de représentants de candidats par bureau.