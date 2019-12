Une journaliste agressÃ©e Ã  Lyon : Lâ€™ENTV dÃ©nonce

La direction générale de la télévision publique algérienne, a dénoncé hier, l’agression dont a été victime l’équipe de la télévision chargée de la couverture du déroulement du vote de la communauté nationale à Lyon. Selon le communiqué, l’envoyée spéciale, la journaliste Najoua Krika, a fait l’objet d’une agression verbale et physique à l’entrée du siège du Consulat Général d’Algérie par la dénommée Sofia Belaman. La journaliste a été victime d’injures et de menaces avec des propos portant atteinte à l’image de la télévision et des institutions de l’Etat. La Télévision se réserve le droit d’entamer des poursuites judicaires.

N. B.