Tamanrasset : 2.525 Ã©lecteurs dans les zones Ã©parses

Les caravanes de bureaux de vote itinérants se sont ébranlées hier après-midi pour aller à la rencontre des électeurs des zones enclavées et rurales et leur permettre d’accomplir leur devoir dès aujourd’hui. Sept bureaux itinérants (une trentaine de véhicules tout-terrains) ont pris le départ à destination de Tahifet, Taguemart et Amsel (70, 35 et 25 km respectivement de Tamanrasset), pour permettre aux électeurs portés sur leurs listes de choisir leur futur président, a indiqué le délégué communal de Tamanrasset de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Ali Bensebgag. Les bureaux de vote sont accompagnés de représentants des candidats pour suivre de près le déroulement de l’opération. Une caravane de deux bureaux itinérants avait pris le départ samedi depuis la commune de Tazrouk à destination des localités de Teberbert et Tin-Tarabine pour permettre aux électeurs de ces régions d’accomplir leur devoir électoral.