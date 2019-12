BÃ©char : 8 bureaux itinÃ©rants

Conformément aux dispositions électorales en matière de déroulement de tout scrutin, c’est aujourd’hui, soit 72 heures avant le jour du scrutin, que le premier bureau de vote itinérant, sur les 8 que compte la wilaya de Béchar, accueille les électeurs itinérants des localités de Fendi, Rosfa Taïba, Oued Namous et Oued Lakhdar, relevant de la commune frontalière de Béni-Ounif (110 km du chef lieu de la wilaya). Toutes les dispositions humaines et matérielles ont été prises par la Commission de wilaya indépendante de surveillance des élections et qui, selon son chargé de communication, permettront d’en garantir un bon déroulement. Les sept autres bureaux de vote itinérants devront à leur tour quitter Béchar (le départ en sera donné à partir du siège de la CWISEP) à destination des localités éloignées de Timoudi, Ksabi, Tamtert,El Ouata, Béni-Abbès, Abadla, ainsi que vers l’unique bureau de vote relevant de Béchar et sis à Zouzfana, afin de permettre à la population de ces zones éloignées, d’accomplir leur devoir électoral, soit 48 heures avant le jour du scrutin. Il convient enfin de signaler et à l’instar des autres régions du pays, que tous les chefs de centre et de bureaux de vote appelés à encadrer cet événement, ont pris part à la journée de formation, initiée par la Haute instance de surveillance des élections, en vidéoconférence.

Ramdane Bezza