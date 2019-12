Vote de la communautÃ© nationale Ã  lâ€™Ã©tranger, ANIE : Taux de participation acceptable

Le chargé de communication auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Ali Draâ, a qualifié hier, d’«acceptable», le taux de participation de la communauté nationale à l’étranger au titre de la présidentielle du 12 décembre. Lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’ANIE, M. Draâ a indiqué que le taux de participation de la communauté algérienne à l’étranger au scrutin, qui a débuté samedi, était globalement «acceptable» en dépit de «pressions et d’actes de violence enregistrés dans quelques bureaux», ajoutant que ce taux «est en hausse au fil du temps». Concernant les statistiques, il a affirmé qu’«aucun chiffre n’est communiqué pour le moment vu la longue durée du scrutin au niveau de ces bureaux, s’étalant sur 6 jours (de samedi à jeudi)», précisant que le taux diffère d’un bureau à un autre, «c’est pourquoi il est prématuré d’avancer des chiffres». Rappelant que les consulats algériens dans le monde entier ont installé des bureaux de vote à leur niveau, le chargé de communication de l’ANIE a déclaré cependant que les chiffres et les taux de participation «seront dévoilés au fur et à mesure».

A la question de savoir si c’était les consulats algériens qui avaient eu recours aux forces de sécurité pour la protection des électeurs, M. Draâ a précisé que «c’est les autorités des pays concernés qui ont renforcé la sécurité autour des bureaux de vote», soulignant que «le rôle des autorités de ces pays consiste en la protection et la préservation des citoyens sur leur sol». Cette, mission, a-t-il poursuivi, ne relève pas de la responsabilité des consulats algériens, conformément aux lois internationales en vigueur. Pour rappel le corps électoral à l’étranger compte 914.000 électeurs répartis sur 60 centres et 395 bureaux de vote. Outre les 114 commissions électorales au niveau des consulats et des missions diplomatiques, l’ANIE dispose de 8 coordonnateurs répartis sur huit zones géographiques et de 27 délégués à l’étranger.