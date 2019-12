135 bureaux itinÃ©rants dans les communes Ã©loignÃ©es : Le vote DÃ©bute aujourdâ€™hui

Conformément aux dispositions de la loi, le vote débutera aujourd’hui au niveau des bureaux itinérants. Le code électoral donne en effet la latitude d’avancer la date d’ouverture du scrutin de soixante-douze heures au niveau des «communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement du bureau de vote, l’éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée».

Cette information a d’ailleurs été confirmée par le responsable de la communication de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Ali Draâ, qui avait déclaré jeudi dernier, que le vote au niveau des bureaux itinérants est prévu 72 heures avant le jour du scrutin du 12 décembre. L’on apprend également que pour ce faire, pas moins de 135 bureaux de vote itinérants sont mis à la disposition de ces électeurs résidant dans des zones enclavées.

Il faut savoir dans ce cadre que, pour ce qui concerne le nombre de bureaux de vote itinérants, celui-ci doit obéir aux «seuls critères de facilitation du vote des électeurs exclusivement visés par ces dispositions». Aussi et selon les dispositions de la loi organique du 14 septembre 2019 modifiant et complétant celle du 25 août 2016 relative au régime électoral, les bureaux de vote itinérants sont rattachés à l’un des centres de vote de la circonscription électorale et «les membres du bureau de vote itinérant peuvent, en cas de besoin, être assistés, dans leur mission et par réquisition du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, par des éléments des services de sécurité». Il est relevé d’autre part que «lorsqu’en application des dispositions de l’article 33 de la présente loi organique, les opérations de scrutin excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d’inviolabilité de l’urne et des documents électoraux sont prises par le président du bureau de vote».

La loi précise également que «si, pour des raisons d’éloignement ou autres, les membres du bureau de vote n’ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l’urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à «la réquisition de locaux satisfaisants aux conditions de sécurité et d’inviolabilité».



Tous les moyens humains et matériels mobilisés



Côté préparatifs précédant cet événement de haute importance attendu dans différentes régions situées au sud du pays, «l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour le bon déroulement de l’opération, notamment la mobilisation de véhicules tout terrain, accompagnés d’une ambulance».

En somme, tout est fin prêt pour le début de cette importante étape du processus électoral qui a débuté, faut-il le rappeler, à la mi-septembre dernier, avec la convocation du corps électoral.

Aujourd’hui, le vote des électeurs de la communauté nationale établie à l’étranger qui a commencé samedi, se poursuivra aujourd’hui également pour prendre fin le 12 décembre. Les chiffres communiqués font état de pas moins de 914.308 électeurs qui sont inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires à l’étranger. Le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, avait mis en exergue dans une de ses déclarations, que «l’opération de révision périodique des listes électorales, effectuée du 12 au 17 octobre dernier, avait permis le recensement de 24.474.161 électeurs, dont 914.308 électeurs inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires à l’étranger». Côté encadrement, il existe un total de 501.031 encadreurs, dont 456 encadreurs affectés aux commissions électorales diplomatiques et consulaires, avait précisé le président de l’ANIE.

