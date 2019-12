Croissant-rouge algÃ©rien : Soutien aux peuples colonisÃ©s, rÃ©fugiÃ©s et migrants

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabiles, a exprimé le soutien du CRA aux peuples colonisés, ainsi qu'aux réfugiés et migrants à travers le monde, dans une intervention, lors des travaux de l'Assemblée générale du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR), ouverte jeudi dernier à Genève. «Ma pensée va vers ceux qui vivent sous occupation, aussi vers tous les réfugiés et les migrants, une pensée particulière à ceux qui souffrent en silence», a déclaré Mme Benhabiles. Avant de préciser qu'il s'agit d'«un drame humanitaire qui nous interpelle et nous oblige à agir aujourd’hui par déterminer un avenir serein et prometteur», soulignant que «le CRA a adhéré à la stratégie (2020-2030) tracée par la Fédération». Cependant, a-t-elle estimé, la concrétisation de cette stratégie sur le terrain est «un défi très important, car difficilement réalisable dans un monde où la violence, la destruction, la haine et la légalisation de la colonisation l’ont emporté sur la paix, la tolérance la liberté, la justice et l’amour de l’autre». «Afin que l’histoire ne retienne pas que nous, humanitaires, avons été complices, par notre silence et notre passivité, nous devons peser de tout notre poids pour bousculer les politiques et secouer leur conscience», a ajouté la responsable du CRA. «Il est de notre droit et surtout il est de notre devoir d’être une force de proposition et de pression afin que les politiques réfléchissent sur les conséquences de leurs décisions de politiques internationales qui est fondée sur l’ingérence dans les affaires intérieures des peuples et dont les conséquences déviatrices et désastreuses sur les populations ne sont plus à démontrer», a-t-elle également indiqué, appuyant que «la situation dans la région du Sahel est un exemple parmi tant d’autres à travers le monde».