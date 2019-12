UGCAA : Les produits disponibles et les prestations assurÃ©es

L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a démenti, hier la participation des commerçants, artisans et prestataires de services à la prétendue grève générale, assurant que tous les produits étaient disponibles et les prestations assurées.

«L'UGCAA dément catégoriquement la participation des commerçants, artisans et prestataires de service à une quelconque grève générale ou désobéissance civile les 8, 9, 10 et 11 décembre» et «tient à assurer que les commerçants, artisans et prestataires de services accompliront leur devoir professionnel à l'égard des citoyens en mettant à leur disposition tous les produits durant ces jours», précise le communiqué. Dans ce contexte, «l'UGCAA appelle tous les commerçants attachés à leur pays (...) à ne pas succomber à ces fausses rumeurs et à ces appels tendancieux qui visent à s'attaquer à la subsistance du simple citoyen et à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays», ajoute la même source, invitant tout un chacun à faire prévaloir «le sens de la responsabilité nationale et du devoir national (...) et à faire face à tous ces prédateurs en assurant le travail et les prestations durant ces jours comme moyen pacifique et civilisé pour montrer notre maturité et notre solidarité avec les consommateurs».

Pour sa part, l'Association nationale des commerçants et artisans a affirmé, dans un communiqué, que les activités commerciales étaient assurées normalement et que les marchés seront ouverts tous les jours de la semaine de même que les activités des prestataires.