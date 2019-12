Appel anonyme Ã  une grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale : Peu dâ€™Ã©cho

L'appel via les réseaux sociaux à une grève générale n'a pas eu l'écho escompté dans nombre de wilayas, y compris Alger, tandis que quelques commerçants et transporteurs de voyageurs notamment étaient en débrayage, ont constaté des correspondants de l'APS. Des appels anonymes à une grève générale ont été lancés via les réseaux sociaux, notamment Facebook, faisant cas d'une «paralysie générale» du 8 au 11 décembre. Dans l'est et l’ouest du pays, cet appel n’a pas été suivi.

Dans quelques wilayas du Centre, l'appel à la grève a été «largement» suivi, selon des correspondants locaux.

Au chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, les commerçants ont baissé rideau. Le directeur du Commerce, Kada Adjabi, a indiqué que la grève des commerçants a été «largement suivie et a atteint un taux de 80%», relevant qu'«un service minimum a été assuré par les laiteries, les minoteries, le marché de gros et les boulangeries».

Les transporteurs de voyageurs ont également répondu à cet appel, a-t-on constaté, dans différentes gares routières où aucun bus n’était stationné dans la matinée. Les seuls moyens de transport qui ont travaillé sont le train en provenance d’Alger et les taxis, a-t-on confirmé auprès du directeur des Transports, Samir Nait Youcef, qui a parlé d’un «large taux de suivi de la grève par les transporteurs». Les établissements scolaires et universitaires ont aussi fermé leurs portes, a-t-on constaté. L’APS n’a pas pu joindre les responsables de ces deux secteurs pour connaître le taux de suivi. A Bouira, de nombreuses communes étaient également paralysées par ce mouvement de grève. Au chef-lieu de la wilaya, tous les commerces ont baissé rideau. Les services de transport ainsi que les autres secteurs ont participé à ce mouvement de grève.

L'appel à la grève a eu le même écho à Bejaia où «quasiment» tous les commerces ont baissé rideau. Les administrations publiques, les entreprises économiques, l’éducation, les transports urbains et suburbains, le rail et le port ont adhéré au mot d’ordre de grève, tout autant que la quasi-totalité des commerces. Seules les officines pharmaceutiques, les structures de santé, notamment les services d’urgence et quelques boulangeries ont fait exception. L’aéroport Abane-Ramdane a connu une activité quasi ordinaire. En milieu de matinée, un avion assurant la liaison Bejaia-Paris n’a pu assurer son service à cause de mauvaises conditions météorologiques. En début d’après-midi, un vol en provenance de Lyon a normalement atterri, selon les responsables de la plate-forme. A Boumerdès, le suivi du mot d'ordre de grève était mitigé, le taux de suivi variant d'un secteur et un autre et d'une région à une autre. Si les citoyens vaquaient normalement à leurs occupations quotidiennes au chef-lieu et dans l'ouest de la wilaya, la région est «contrastait» avec cette situation. Selon les directeurs locaux des secteurs du Commerce, des Transports et de l'Education, les taux de suivi de cet appel à la grève étaient respectivement de 42, 30 et 3%.