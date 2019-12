Droits de lâ€™enfant : Vers la rÃ©vision de la loi

La loi 12/15 relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant sera révisée, en vue de l’adapter davantage aux besoins actuels de cette frange de la société, a annoncé, hier, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

S’exprimant en marge d’une journée d’étude sur «l’impact des nouvelles technologies sur la communication au sein de la famille, Ghania Eddalia a déclaré : «Nous sommes en train de travailler sur la révision et l’actualisation des dispositions de la loi 12/15 relative à la protection et la promotion des droits de l’enfant afin de combler certaines insuffisances enregistrées».

L’autre annonce faite par Mme Eddalia concerne le parachèvement de révision de la loi 02-09 du 08 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes aux besoins spécifiques pour répondre au mieux aux aspirations et aux attentes de cette catégorie.

La rencontre organisée au Centre national d’études d’information et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance, à l’occasion de journée arabe de la Famille, a été mise à profit par la ministre de la Solidarité nationale pour relever l’importance d’orienter les membres de la famille vers une utilisation rationnelle des nouvelles technologies d’information et de communication.

Elle a, à ce sujet, souligné le rôle important de la famille qui constitue, selon ses termes, la pierre angulaire de la construction sociale. «C’est l'école de base qui inculque à l'individu ses valeurs morales, religieuses et culturelles qui définit les caractéristiques de sa personnalité et ses comportements dans l’avenir», a expliqué Mme Eddalia qui décrit le foyer en tant qu'institution sociale et économique ayant toujours bénéficié de l’intérêt afin de la protéger, la promouvoir et de lui permettre de faire face aux défis pouvant entraver l'accomplissement de sa noble mission, celle de bien préparer les générations futures.

Pour la ministre, cette journée est l'occasion de rappeler l’importance de la cohésion dans la société arabe et de revoir les politiques sociales en mettant en place les mécanismes nécessaires pour préserver les capacités des individus au sein de leur entité naturelle comme ligne de défense avancée pour protéger la société de tous les facteurs qui menacent sa sécurité et sa stabilité.

Elle a, dans ce sillage, évoqué les différents impacts négatifs induits par l’utilisation massives des nouvelles technologies dans les foyers arabes. Mme Eddalia fera remarquer, à ce propos, que le grand défi à relever ici c’est d’utiliser l’outil informatique à des fins positifs uniquement, tout en protégeant l'environnement familial, la famille devant l'ampleur, la diversité et l'agressivité du contenu numérique.

Combattre les méfaits de l’influence numérique sur la famille et l’enfant



Pour la ministre, «l'adhésion de l'Algérie dans le monde numérique et l'adoption des technologies de l'information et de la communication dans le processus éducatif, nous amène à réfléchir sérieusement des modalités visant à garantir les outils de contrôle familial et institutionnel».

Poursuivant ses propos, elle a mis l’accent sur l’importance de la mobilisation des établissements concernés par l’éducation sociale comme l'école, la mosquée afin de soutenir et orienter au mieux la famille pour l’utilisation des nouvelles technologies, tout en soulignant le rôle que doivent jouer les médias dans cette approche.

Mme Eddalia a également tenu à appeler l’ensemble des intervenants concernés par cette problématique de travailler davantage pour développer et d’enrichir le contenu numérique algérien. «Ceci pour mettre nos enfants à l’abri des éventuels dangers qu’ils les guettent au niveau des réseaux sociaux», a-t-elle insisté.

Intervenant à son tour, M. Mohamed Chérif Amokrane, expert en communication, a évoqué le concept de l’addiction de l’enfant aux réseaux sociaux qui constitue un véritable problème en Algérie, à l’instar des autres pays du monde. L’expert mettra en exergue l’importance de renforcer le rôle des parties prenantes autour de l’enfant, notamment la famille pour le préparer à la bonne utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

De son côté, le Dr. Djallila Rahali, psychologue clinicienne spécialisée en cyber-psychologie, une nouvelle discipline qui n’existe pas encore en Algérie, a précisé : «Je me suis intéressée à cette discipline depuis près de 20 années déjà. Des années durant lesquelles j’ai construit le premier site de psychologie en Algérie et la première clinique électronique», a fait savoir la spécialiste, en ajoutant : «Je suis passée du consulting par internet à la psychothérapie, et je compte introduire cette spécialité dans d’autres départements». Cette spécialité, a-t-elle dit, se voue à la compréhension de l’enfant, de la famille et de l’influence des nouvelles technologies sur ces individus. «Ceci, dans l’objectif d’éduquer cet enfant, aider la famille à utiliser le numérique de manière correcte et à instaurer une éducation numérique susceptible de former des générations capables de se comporter de manière correcte face au net», a enfin souligné Dr. Rahali.

Kamelia Hadjib