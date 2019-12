Normes IAS/IFRS : Les contraintes dâ€™une transition

Le système comptable et financier algérien (SCF) inspiré des normes et standards internationaux, IAS/IFRS, est en vigueur depuis janvier 2010. Ce référentiel qui a pour objectif une harmonisation généralisée des modes de gestion comptables, ainsi que de la production de l’information financière dans notre pays, n’a pas connu de changements ou d’amendements notables au moment où les normes à l’international ont continué d’évoluer. Parmi ces dernières, une est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, les deux autres l’ont été à partir du 1er janvier 2019. Par conséquent, l’enjeu s’avère de taille pour nombres de groupes et sociétés, notamment les PME qui rencontrent encore des contraintes dans le processus de transition et d’adaptation de leur comptabilité à ces nouvelles normes en ce sens qu’elle ne se limitent pas aux seuls états financiers, (annexes y compris), mais également, «au reporting comptable et financier, aux systèmes d’informations, aux tableaux de bord, informations à fournir aux tiers, à la rédaction des contrats, etc.». Un important décalage entre le SCF et les normes comptables IAS /IFRS d’autant plus que depuis sa promulgation en 2007, et son entrée en vigueur en 2010, le système n’a pas subi une grande évolution, selon les experts de la comptabilité d’autant plus qu’il est sujet à plusieurs critiques dues aux difficultés rencontrées lors de son application. En fait, plusieurs contraintes sont énumérées dans le passage vers le nouveau référentiel notamment des réticences au changement de la part de professionnels, des outils de gestion inadaptés, insuffisants ou inefficaces manque de formation, retard dans l’adaptation des programmes de l’enseignement professionnel et universitaire au SCF et surtout «Un système économique désorganisé ne favorisant pas le paramétrage des indicateurs d’ajustement» et «Une nette rémanence du droit fiscal sur le droit comptable notamment au sein des PME non dotées de structures adéquates». Aussi, selon certains experts comptables, l’environnement actuel, en particulier économique, et au plan de la comptabilité, «demeure inadapté aux nécessités d’application du SCF» en ce sens qu’il «se trouve être dépourvu d’un acteur clé qu’est le marché financier». Sur la base de ces paramètres, il est jugé que le SCF demeure toujours mal appliqué. Il s’agira par conséquent de cerner les insuffisances du référentiel en question, son évaluation pour un bilan devant permettre de dégager une piste pour sa révision en tenant compte des particularités de l’économie algérienne, et des conditions sociales et politiques du pays, suggèrent les spécialistes. Un chantier qui exige une action concertée pour une stratégie de révision bien réfléchie et suffisamment murie dans un objectif de cohérence du dispositif juridique dans son ensemble. Une démarche est d’ailleurs engagée dans ce sens à travers la mise en place d’un groupe de travail chargé de l’évaluation et de la révision du SCF dans le cadre du programme d’action du Conseil national de la comptabilité, avait annoncé, en janvier, le ministère des Finances lors d’un séminaire sur la thématique. Une mission portant sur «l’évaluation générale de la mise en œuvre du SCF, la prise en charge des requêtes et interrogations issues des difficultés d’application relevées par les différents acteurs des secteurs d’activité économique suite à la première application et son actualisation par rapport à l’évolution des normes comptables internationales».

D. Akila