Mohamed Loukal, ministre des Finances : Â«Accroissement de 9% des recettes fiscales en 2020Â»

«L’impôt doit s’imposer comme étant un instrument de régulation de l’économie et élément central de la croissance», a déclaré, hier à Alger, le ministre des Finances, à l’ouverture d’une rencontre nationale consacrée à la présentation des orientations stratégiques visant l’amélioration du recouvrement fiscal.

Dans sa communication, Mohamed Loukal s’appuie sur la détermination du gouvernement à «réhabiliter, moderniser et humaniser l’administration fiscale», et souligne que l’acte de payer l’impôt ne doit pas être un «acte rébarbatif ni impulsif». D’un ton élevé, le premier Argentier du pays indique que le temps de «l’administration sédentaire» est révolu, annonçant que la réception limitée à deux jours dans les administrations sera désormais quotidienne et des visites inopinées seront effectuées. Un homme averti, en vaut deux ! En termes de chiffres, le ministre prévoit des recettes du Budget à hauteur de 6.239 milliards de dinars, dont 4.039 milliards DA de fiscalité ordinaire. Pour les prévisions, le taux d’accroissement des recettes fiscales passera de 6% cette année à 9% en 2020. Dans ce registre, M. Loukal propose d’intégrer dans la loi de finance 2021 des dispositions portant un recouvrement plus soutenu. «Il y va du déficit budgétaire qui semble devenir structurel», explique-t-il. Cette amélioration intervient dans une conjoncture difficile caractérisée par la faiblesse des recettes globales, notamment celles émanant de la fiscalité ordinaire.



Restes à recouvrer : 4.500 milliards de dinars en 2018



Pour l’optimiser, le ministre fixe les conditions nécessaires : modernisation du fonctionnement des structures de l’administration fiscale ; renforcement des capacités de son intervention ; et refonte du système fiscal afin de l’adapter progressivement aux standards universels. S’ajouteront l’impérieuse lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi qu’une prise en charge adéquate des restes à recouvrer (RAR), estimés à fin de l’exercice 2018 à 4.500 milliards de dinars. Appelant à «réactiver la politique fiscale», M. Loukal admet qu’en dépit des mesures prises pour assainir ces RAR qui s’amplifient d’année en année, les objectifs assignés ne sont pas atteints.

Et c’est dans cette perspective que le gouvernement, dans la loi de finances 2020, a décidé, à propos du recouvrement fiscal, de mettre en place un plan d’actions par la «réactivation de l’appareil fiscal» pour éviter les dysfonctionnements et les pertes importantes que pourrait subir l’économie nationale. Pour ce faire, le ministre fait part de la ferme volonté de l’Etat à «mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles», notant que la réhabilitation et la modernisation de l’administration fiscale s’érige en pierre angulaire sur laquelle repose le processus de réforme et de développement de l’économie nationale.



Des mesures sont déjà engagées



Le ministre cite la mise en place d’une stratégie pluriannuelle, la fédération des structures au niveau local, notamment en matière de digitalisation, l’accélération de la concrétisation du plan de réforme et d’activation de la fiscalité locale, l’amélioration des conditions d’accueil et de réceptions des contribuables, ainsi que l’amélioration des conditions de travail et révision des incitations au profit des agents de l’administration fiscale. La feuille de route déclinée, ajoute le ministre, doit s’articuler autour des axes majeurs : parachever les programmes d’infrastructures de la DGI ; soutenir et renforcer le système d’information ‘‘jibayatic’’ ; renforcer l’administration par un personnel d’appui.



Fiscalité pétrolière : pertes de 500 milliards de dinars de 2018 à 2019



D’autres mesures seront nécessaires. Pour M. Loukal, il est question de la concrétisation effective des contrats de performance, la régularisation de 1.950 agents recrutés dans le cadre de contrats de pré-emploi dans les différents métiers, le recrutement en 2020-2021 d’un potentiel humain significatifs, la finalisation du statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration fiscale qui va aboutir au premier trimestre 2020 tout au plus. Sur sa lancée, le ministre des Finances relève que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale devient une «nécessité impérieuse», soulignant que l’accent doit être mis sur le «renforcement de la recherche de l’information fiscale, son traitement en conformité avec les règles et usages fiscaux». Le tout s’inscrit dans la construction de l’édifice d’un «nouveau système fiscal moderne et plus performant, à même d’optimiser la fiscalité ordinaire en étant imaginatif, créatif et novateur». Une exigence plus fondamentale, enchaîne le ministre, que l’autre source de financement de budget, la fiscalité pétrolière en l’occurrence, subit des facteurs exogènes rendant son caractère difficilement maîtrisable. De 2018 à 2019, les pertes dues à cette fiscalité sont de l’ordre de 500 milliards de dinars. En marge de cette rencontre, M. Loukal fait part de son souhait de «ne plus recourir» au financement non conventionnel qui demeure valable jusqu’en 2022.

Fouad Irnatene