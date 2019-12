Hommage Ã  feu Abdelwahab Mokrani artiste peintre : Lâ€™artiste de lâ€™obsession Â«Ã©pidermiqueÂ»

Six ans après son décès, Abdelwahab Mokrani fait toujours partie, à titre posthume — de ces artistes – «écorchés vifs» — qui se sont toujours confrontés, avec une grande puissance dramatique et une majesté solaire, aux pulsions, passions, grandeurs et folies dont l’humanité est également capable.

Un hommage très appuyé vient de lui être rendu lundi dernier (02 décembre 2019) à la galerie artistique Ifru Design, sise au 139, boulevard Krim-Belkacerm. Ce qu’il faut préalablement dire de cette galerie, c’est qu’en dépit de la modestie de ses dimensions, elle a su, au fil des mois, grâce à des programmes «fort» intéressants, fidéliser nombre d’amateurs des beaux-arts. Et c’est, une fois de plus avec l’hommage rendu au défunt artiste peintre Abdelwahab Mokrani, l’occasion pour cet espace culturel de contenir une assistance assez nombreuse —près d’une quarantaine de personnes— et pour cause : la plupart des membres présents ont connu l’artiste de son vivant. Autre bon point à accorder à l’événement culturel en question : le fait que ce soit l’universitaire et historien de l’art Benamar Mediene, convié à cette occasion, qui ait parlé, de façon magistrale dirions-nous, de l’artiste défunt.

Le conférencier n’a pas manqué, à ce titre, de retracer le parcours tourmenté d’Abdelwahab Mokrani, en l’occurrence «élève» de M’Hamed Issiakhem mais sans en avoir été influencé outre mesure, et l’importance du rôle qu’il a joué dans le monde artistique algérien en général, des arts plastiques en particuliers. Le conférencier a d’ailleurs conclu son allocution en ces termes : «Abdelwahab Mokrani restera l’un des artistes marquants dont l’œuvre ne doit pas être regardée avec l’œil de la raison, mais celui de la sensibilité».



Des personnages figés, certains collés les uns aux autres…



On peut, à ce titre et sans coup férir, avancer que si le défunt artiste était vivant aujourd’hui, il se serait mesuré aux grands mythes évocateurs d’une possible communication entre mondes parallèles, en l’occurrence le monde des vivants et des morts. A revisiter son œuvre, celle-ci joue d’ailleurs, en permanence oserions-nous dire, sur la confrontation entre une réalité algéroise, voire algérienne très contemporaine, —dont l’artiste n’épargne au spectateur aucune violence— et un «merveilleux» dans lequel il s’implique personnellement : dans son invocation finale, dans un univers qu’il s’est construit au fur et à mesure pour y «survivre» loin de toute turpitude, Abdelwahab Mokrani dédie, en quelque sorte, à ses propres personnages mutilés, figés, pétrifiés, cette traversée du royaume de la damnation, de la pénitence ; et, paradoxalement, de la «béatitude» : des concepts déjà explorés par Dante —dont le défunt artiste n’avait de cesse d’évoquer le nom à travers l’expression «L’enfer de Dante» ; ainsi que d’autres artistes, dont Benamar Mediene a cité quelques uns— ; «espérant» surtout que cela «puisse distraire» ses personnages ; et, par la même, le conforterait à travers la revendication de l’assertion ci-après : «Ce qui est peint ici est vivant là-bas, dans l’au-delà.»

Mais si l’on s’en tient à la quête menée par Abdelwahab Mokrani, à travers ses personnages comme sortis du temps et de la matière, celle-ci, nous semble-t-il, ne se limitait pas seulement à cette rencontre «occulte» avec l’univers des morts. Le pouvoir de l’artiste repose aussi sur la richesse des figures inoubliables et inattendues que «rencontre» le regard du spectateur, notamment dans les bas quartiers d’Alger et d’ailleurs, lui permettant de retrouver, au-delà de la folie et de la dégénérescence, d’autres formes de «Descente aux Enfers» que le défunt artiste s’enorgueillissait d’évoquer.

Kamel Bouslama