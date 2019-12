Grand angle : GÃ©opolitique

Une semaine à peine après son entrée en fonction, Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne s'est rendue en Éthiopie. Le choix de ce pays n’est pas anodin. Sa capitale abrite le siège de l’Union Africaine (UA). Et à Addis-Abeba elle s’est entretenue avec son homologue africain, Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA. La nouvelle présidente place-t-elle son mandat sous le signe de la géopolitique ? Oui pensent d’aucuns. En tout état de cause le message qu’elle a voulu adresser ne souffre d’aucune ambiguïté : « J'espère que ma présence à l'Union africaine pourra envoyer un message politique fort. Parce que le continent africain et l'Union africaine comptent pour l'Union européenne et la Commission européenne. «. C’est dire que pour son premier voyage hors Union Européenne, Mme Ursula von der Leyen a fait fort. Reste cependant à se demander si au cours de son mandat, elle saura, et pourra surtout, insuffler à la relation entre l’Europe et l’Afrique une nouvelle dimension. A la hauteur des espérances de nombreux dirigeants africains pour qui l’Europe demeure une référence et ce même si d’autres puissances ont réussi à se frayer un chemin en Afrique pour devenir des partenaires économiques de premier choix pour le continent noir. Des attentes résumées par Blanche Leridon, coordonnatrice des derniers travaux sur l'Afrique de l'Institut Montaigne : « Les pays africains sont, de leur côté, très demandeurs de transferts d'innovation, de compétences. Ils souhaitent apprendre et gagner en expérience rapidement. De ce point de vue, c'est sur le capital humain qu'il y a le plus d'attentes. La forte démographie emporte des défis considérables, en matière d'urbanisation, de sécurité alimentaire, sans parler d'éducation, d'emploi, de santé, etc. Il est essentiel d'accompagner de façon réactive et concrète les pays africains dans ces transformations lourdes «. Mais l’Europe, sous la pression de son opinion publique et pour des considérations politiciennes, semble obnubilée par les questions migratoire et sécuritaire. La nouvelle présidente de la commission européenne, en poste depuis le 1er décembre , ancienne ministre allemande de la Défense réussira-t-elle a éviter ce piège tendu par l’urgence de faire face à une situation qui ne cesse de diviser les pays de l’UE quant à la forme que doit prendre la réponse à apporter collectivement ? C’est dire que toute la question à laquelle Mme Ursula von der Leyen se doit d’apporter une réponse est celle de savoir comment l'UE peut concrètement aller de l'avant avec l'Afrique et devenir un partenaire à l’écoute des vrais problématiques qui entravent le développement du continent et poussent in fine des milliers de ses enfants à le fuir.

Nadia K.