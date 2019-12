Tunisie : M Jemli qualifie de Â« non fondÃ©es Â» les informations sur la composition de son cabinet

Le chef du gouvernement désigné de Tunisie, Habib Jemli, a considéré samedi comme «non fondées» les informations relayées par des médias et sites d'informations sur la composition du nouveau gouvernement.

Dans un discours audiovisuel adressé à ses compatriotes, M. Jemli a insisté sur le fait que les informations ainsi que les noms mentionnés pour le nouveau gouvernement étaient «non fondés». En pleines concertations depuis le 19 novembre 2019 pour former son gouvernement, M. Jemli a confirmé être en phase d'examen des CV de potentiels candidats non partisans, déclarant ne pas avoir reçu de candidatures des partis devant participer au nouveau gouvernement.

«La semaine prochaine serait consacrée à l'examen des CV de la future équipe gouvernementale, qui sera fondée», a dit M. Jemli tout en mettant l'accent sur des critères fondamentaux que sont «la compétence, l'intégrité et la capacité de diriger divers dossiers proportionnellement à l'étape que traverse le pays». Le chef du gouvernement désigné a, par ailleurs, formulé l'espoir de pouvoir annoncer officiellement la composition de son gouvernement et la soumettre au vote de confiance au Parlement au début de la troisième semaine de décembre.