France : GrÃ¨ves et manifestations dans plusieurs villes

La mobilisation en France sur une réforme des retraites s'installe dans la durée pour tenter de faire plier le gouvernement, et était marquée samedi par plusieurs manifestations et des transports publics toujours très perturbés, avant une nouvelle épreuve de force mardi.

Réunis en intersyndicale samedi, les trois premiers syndicats de cheminots ont appelé à amplifier la mobilisation contre le projet de «système universel» de retraite par points, qui doit sonner la fin des 42 dispositifs actuels, dont le régime spécial de la compagnie ferroviaire nationale SNCF.

«Nous appelons (...) au renforcement du mouvement à partir de lundi pour bien matérialiser auprès du gouvernement que nous voulons le retrait de son projet par points», a déclaré Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots.

L'exécutif français est sous pression après une mobilisation massive dans la rue jeudi (plus de 800.000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur), un nouvel appel à une journée de grèves et manifestations mardi, et alors que le trafic ferroviaire et dans les transports parisiens est très réduit depuis jeudi. Pour le président Emmanuel Macron, qui a fait de la «transformation» de la France la raison d'être de son quinquennat, les jours à venir s'annoncent déterminants.

Le contexte social en France est déjà tendu, avec la mobilisation depuis plus d'un an dans le pays du mouvement social inédit des «gilets jaunes», mais aussi des mécontentements exacerbés dans les hôpitaux, parmi les étudiants, les cheminots, les policiers, les sapeurs-pompiers, les enseignants, les agriculteurs. Le Premier ministre Edouard Philippe a promis qu'il livrerait mercredi prochain «l'intégralité du projet du gouvernement». Mais y aura-t-il matière à éteindre l'incendie dans ces annonces très attendues?