Conflit israÃ©lo-palestinien : Le gouvernement palestinien salue la dÃ©cision du congrÃ¨s amÃ©ricain soutenant la solution Ã  deux Etats

Le gouvernement palestinien a salué hier la décision du Congrès américain en faveur de la solution à deux Etats, et rejetant la politique de colonisation israélienne. La résolution du Congrès adoptée vendredi par une majorité de 226 voix pour, contre 188, «est considérée comme un changement historique et significatif dans l'opposition de la plus haute instance législative américaine aux politiques de Trump qui violent la légitimité internationale», a indiqué le gouvernement, cité par l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Le gouvernement palestinien a émis aussi le souhait que cette décision «ouvrirait la voie à de nouvelles relations avec les Etats-Unis, basées sur les valeurs de droit, de justice et d'égalité», dans l'espoir que l'opposition puisse «renverser» les politiques du président Trump, qui fait face à un procès qui pourrait mener à son éviction. Pour le secrétaire du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erekat, la décision du Congrès américain «porte un coup dur aux tentatives de l'administration Trump de légitimer la colonisation et l'annexion». «Nous exigeons des mesures concrètes pour empêcher l'administration Trump et Israël de continuer à violer le droit international et à détruire l'option à deux Etats», a-t-il déclaré, indiquant que les Etats-Unis, avec le soutien de leurs partenaires, peuvent jouer un rôle constructif dans la fin du conflit palestino-israélien. M. Erekat a également souligné que cette décision est «un avertissement» au président Trump, qui depuis son arrivée à la Maison Blanche a accumulé des décisions unilatérales favorables à Israël, en rupture avec la tradition diplomatique américaine et avec le consensus international. D'après la résolution, «Washington devrait également dissuader toute action ne visant pas à régler le conflit, particulièrement l’annexion unilatérale des terres palestiniennes et tout effort tendant à établir un Etat palestinien en dehors du cadre des négociations avec Israël». La résolution a rappelé selon Wafa, l’appui américain, apporté par les présidents américains démocratiques et républicains pendant plus de 20 ans, à la solution de deux Etats, ainsi que leur refus de l’expansion des colonies israéliennes.

Entre temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réitéré son intention d'annexer une partie de la Cisjordanie occupée et des colonies israéliennes dans une ultime tentative d'éviter de nouvelles législatives. «Il est temps d'appliquer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et de légaliser toutes les colonies de Judée et Samarie», a-t-il affirmé, utilisant le terme biblique pour désigner la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël.



M. T. et Agences