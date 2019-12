Violations marocaines des droit fondamentaux du peuple sahraoui : La Codesa condamne

L'Association des défenseurs des droits de l'homme des Sahraouis (Codesa) a dénoncé les violations continues par l'occupant marocain des droits fondamentaux du peuple sahraoui, en particulier le droit à l'autodétermination et à l'indépendance.

Dans un rapport sur l'état des droits de l'Homme au Sahara occidental occupé, la Codesa a abordé les violations commises par le Maroc au cours du mois de novembre 2019 dans le domaine des droits de l'Homme à l'égard des civils sahraouis dans les villes du Sahara occidental, où les services militaires et civils marocains continuent de confisquer les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels dans un déni flagrant du droit international, du droit humanitaire et des droits de l'Homme. Des cas de violation ont été soulevées par de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l'Homme et un ensemble de résolutions des Nations Unies relatives à la question du Sahara occidental face aux atteintes aux droits fondamentaux dans les territoires occupés. De nombreuses instances parlementaires, qui ont également évoqué ces violences, ont appelé le Royaume du Maroc à respecter les droits de l'Homme, à renoncer à confisquer le droit à l'expression, le droit à manifester pacifiquement et demandé la libération des prisonniers politiques sahraouis, ce à quoi Rabat n'a pas daigné répondre jusqu'à présent. Malgré la sourde oreille du Maroc, ajoute la Codesa, «un groupe de pays de l'Union européenne continue de soutenir l'occupant marocain en continuant d'exproprier le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination de manière pure et simple sur la base d'une politique conspiratrice visant principalement à exploiter les ressources naturelles, minérales et halieutiques du Sahara occidental, notamment par la France et l'Espagne».



Détention politique et procès inéquitables contre des civils sahraouis



La Codesa a indiqué dans le rapport que les tribunaux marocains ont de nouveau poursuivi les civils sahraouis, qui ont fait l'objet d'arrestations arbitraires et de procès injustes.

Un total de 27 ans et 06 mois de prison et des amendes de plus de 300 000 dirhams marocains, a été prononcé contre des prisonniers politiques sahraouis qui ont été soumis à des décisions cruelles et injustes, notamment la militante Mahfouda Bamba Lekir. Le Maroc a continué de confisquer le droit des civils sahraouis à exprimer et manifester pacifiquement dans les villes du Sahara occidental, assiégeant de nombreux sites et lieux avec divers appareils répressifs et empêchant les manifestants sahraouis de les atteindre, en utilisant divers outils et moyens avec des pratiques dégradantes de la dignité humaine, a-t-on dénoncé dans le rapport.

Dans une lettre adressée au Représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies, et au président du Conseil de sécurité, le Représentant du Front Polisario à l'ONU, Sidi Mohamed Omar, a rappelé que le Secrétaire général a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'une surveillance impartiale, globale et soutenue de la situation des droits de l'Homme était nécessaire pour garantir la protection de toutes les personnes au Sahara occidental.

----------------------------------

Le Front Polisario proteste contre «France2» pour un «documentaire de propagande»



Le représentant du Front Polisario en France, Oubi Bouchraya s’est adressé samedi à la rédaction en chef de la chaîne de télévision France 2, via Madame Fabienne ABBOU, médiatrice de France télévision, pour leur indiquer que le film documentaire du réalisateur Yann Arthus Bertrand, «Le Maroc, vu du ciel» est de fait un film de propagande pour une agression militaire menée par le Maroc en novembre 1976, contre le peuple sahraoui, destinée à occuper le Sahara occidental.

A cette occasion, le diplomate sahraoui a rappelé, dans un communiqué de presse, l’Arrêt pris par la Cour de Justice européenne le 21 décembre 2016, qui a jugé que Maroc et Sahara occidental sont deux territoires distincts. Il a également rappelé que le Maroc n’exerce aucune souveraineté sur le Sahara occidental où il n’est qu’une puissance militaire occupante. Aussi, ajoute le texte, M. Oubi demande à France 2 d’insérer avant la diffusion du film cet avertissement : «Suivant l’arrêt de la Cour de Justice européenne du 21 décembre 2016, le Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires distincts et aucun Etat dans le monde, en particulier la France, ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental».