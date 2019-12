Dans la lucarne : La LFP dans tous ses Ã©tats

Des changements au niveau des structures de notre football ne tarderont pas à surgir à tout moment. Jusqu’ici la FAF et la LFP ont vécu en bonne «intelligence». C’est-à-dire que la cohabitation a été vraiment une embellie qui a fait beaucoup de bien à notre football qui en avait bien besoin par les temps qui courent. Toutefois, rien n’est éternel. Cette saison risque d’être très difficile pour permettre aux bonnes relations entre les deux structures de perdurer sans casse. Il est clair que la plupart des observateurs ne manquent pas de préciser qu’il y a de «l’eau dans le gaz» entre les deux parties et ce depuis la réunion du 30 septembre à Ouargla, relative à l’application d’un nouveau système de compétition dès la saison prochaine. Cela a été fort remarqué par tous, notamment lors de la prise de position du président de la FAF en faveur de l’USMA contre la LFP lors de l’affaire du match perdu par pénalité face au MCA suite au boycott du derby par les usmistes. C’était un fait qui donne un aperçu sur les relations en demi-teinte entre le président Zetchi et Medouar. Comme le football d’élite avait vu ses membres diminuer pratiquement de moitié, l’actuel président de la LFP, Abdelkrim Medouar, n’a plus de raison d’être là. Il faudra appeler dans les mois à venir ou à la fin de la saison pour la mise en conformité de la situation actuelle avec le nouveau système de compétition et la Ligue 2 qui se transforme subitement en une division Amateur. Ce qui ne sera pas comme avant. Car le changement est vraiment profond et nécessitera qu’il soit dans le bon sens du terme. Outre cela, le président de la LFP aura fort à faire avec la montée au créneau des présidents de clubs de la Ligue 2 qui ne se sentent pas bien dans la nouvelle configuration, induite par l’application du nouveau système de compétition. Apparemment, ils n’arrivent pas à suivre ce changement brutal et surtout le passage d’un statut professionnel à celui d’amateur en un temps record. Une situation qui ne va pas être gérable pour eux. Les joueurs qui seront concernés directement ne vont pas se laisser faire. Il est clair que les temps ne seront pas cléments pour la LFP. Les matches en retard avec trois équipes algériennes encore en lice dans les compétitions africaines ne vont pas favoriser un retour à la normale aussi vite qu’on puisse le penser. Ce ne sera pas une simple sinécure.?

Hamid Gharbi