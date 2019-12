MCA : Vicario, pressenti pour succÃ©der Ã  Casoni

Après un bon début de saison, le Mouloudia d’Alger traverse un passage à vide depuis le classico perdu à domicile face à la JSK sur le score de trois buts à zéro. Depuis, les Vert et Rouge ont gagné dans la douleur face au CABBA à Bologhine, mais surtout, ils ont perdu beaucoup de points, notamment lors des deux défaites à l’extérieur face à l’ASO et l’USM Bel Abbès et le match nul concédé face au CRB, avec le goût de défaite, au stade Bologhine.

Une baisse de forme et des interrogations pour le Doyen qui, rappelons-le, possède des joueurs de haut niveau ayant une grande expérience au championnat et en sélection, à l’exemple d’Abdelmoumen Djabou. Le staff technique est pointé du doigt et décidément, il devrait payer le prix de ces résultats négatifs qui empêchent le Mouloudia de croire au titre de champion qu’il attend depuis dix ans. Suite à la défaite de samedi face à l’USM Bel Abbès, le directeur général sportif du Mouloudia, Foaud Sakhri, a abordé l’avenir du coach mouloudéen Bernard Casoni. «Je ne prends aucune décision à chaud et elle se fera d’un commun accord», a-t-il noté. Cette déclaration laisse croire que les responsables du Doyen ont opté pour l’option de changement au sein du staff technique afin d’arrêter cette hémorragie et tenter de redynamiser l’équipe, réussir de bons recrutements au mercato hivernal et redonner confiance aux joueurs pour jouer sur les trois fronts. Pour son deuxième passage au Mouloudia, le technicien français a tendance à commencer fort l’exercice en enchaînant beaucoup de victoires et en instaurant une façon de jeu professionnelle. Seul bémol, l’équipe croule à des moments clés de la compétition et essuie des résultats négatifs répétitifs que les supporters du club le plus populaire en Algérie ne peuvent tolérer. Fouad Sakhri consultera le comité directoire et le président du CA quant à la décision du fin de contrat ou de la poursuite de la mission de Bernard Casoni au sein du staff technique du Mouloudia d’Alger. Il y a lieu de rappeler que les noms de plusieurs techniciens ont défrayé la chronique depuis le début de cette crise de résultat au sein du doyen. Il s’agit du technicien libyen Yamen Zelfani, du marocain Rachid Taoussi ou encore de l’entraîneur portugais Miguel Angel Vicario.

Méconnaissable depuis presque un mois, le jeu adopté par le Mouloudia et l’équipe alignée pousse à se poser des interrogations. Ayant bien commencé la saison avec une série d’invincibilités de neuf matchs, le Mouloudia se trouve à quatre points du leader le CRB, victorieux lors du dernier exercice face à la JSS. Les coéquipiers du capitaine Sofiane Bendebka devraient se racheter face à l’Entente de Sétif pour éviter un véritable écoulement.

Kader Bentounès