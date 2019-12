ES SÃ©tif : Vers le retour de Serar

L’Entente de Sétif va mal et ce n’est point l’écrasante et surprenante victoire de samedi dernier face à une équipe de l’AS Ain M’lila, passive, qui permettra à elle seul de résoudre la crise aigue que traverse l’un des clubs les plus prestigieux du pays. Crise financière et en même temps crise au niveau de l’équipe dirigeante, qui s’est automatiquement répercutée sur les résultats techniques de la formation sétifienne. D’ailleurs, l’Entente est logée à mauvaise enseigne par rapport à son standing et ce n’est que grâce aux trois points empochés face aux M’lilis que l’Aigle noir grimpe à la 10e place. Ainsi, la venue du jeune Ahmed Halfaia et inexpérimenté à la tête de l’ESS, même si elle a contribué à atténuer quelque peu les problèmes auxquels est confronté le club, puisqu’il a injecté sous forme de prêt pas moins de 8 milliards de son argent personnel pour aider l’Entente, il n’en demeure que la crise persiste. Ainsi, selon des informations concordantes, l’on se dirige droit vers le retour de l’ex-président du club et ex-international de l’ESS, Abdelhakim Serar, aux affaires du club. D’ailleurs, même ce dernier a lui aussi affiché publiquement sa disponibilité de reprendre les rênes du club, en tant que directeur général de l’Entente si l’on fait appel à ses services. Nombreux sont d’ailleurs les supporters qui espèrent son retour. Très expérimenté, fin connaisseur du football algérien et de tout ce qui l’entoure, ayant sur son cv un riche palmarès, notamment avec l’ESS, club de ses premiers amours et du cœur, qu’il a fait revenir au premier plan lorsqu’il était à sa tête, Serar «hakoum» ne pourrait qu’être bénéfique à l’Entente. C’est, dit-on d’ailleurs du côté sétifien, l’homme de la situation et celui qui est capable de redresser la barre. Les tractations vont bon train et il est fort probable de revoir Serar reprendre en main le club phare des Hauts-Plateaux et être à un poste élevé de responsabilité. Cela devrait coïncider avec l’arrivée d’une société nationale qui prendra en charge l’aspect financier et la gestion administrative et financière du club, comme cela sera le cas pour l’ensemble des clubs professionnels, comme décidé par les pouvoirs publics et annoncé par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Tout est donc indiqué pour que Serar soit de nouveau l’homme fort de l’Entente de Sétif. D’ailleurs, il a récemment affirmé à la télévision nationale qu’il est capable de faire sortir l’ESS de la situation complexe actuelle et de la crise qui la secoue. «Je dispose d’un programme bien défini et d’une démarche qui permettra à l’Entente de revenir progressivement au premier plan», affirme-t-il. Ayant le soutien de la plupart des supporters qui croient en lui et qui estiment qu’il est l’homme idéal de la situation, le come-back de Serar est en bonne voie. En plus de cette option qui est des plus plausibles, certains fidèles de l’ES Sétif accordent aussi beaucoup de crédit à Walid Sadi, un ancien dirigeant qui a énormément apporté lui aussi au club sétifien et même à la sélection nationale du temps de Raouraoua. Très compétent, il peut lui aussi beaucoup apporter à l’ESS. A Sétif, on estime que l’idéal serait que Serar et Sadi, ensemble, reviennent aux affaires du club. Affaire à suivre.

Mohamed-Amine Azzouz