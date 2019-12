Ligue 1 (13e journÃ©e) : Le Chabab prend le large

Le CR Belouizdad, intraitable at home, a pris seul les commandes de la Ligue 1, à l’issue de la 13e journée de championnat, disputée samedi. Cette manche, qui a vu le dauphin chuter lourdement à Bel- Abbès, a été tronquée de trois rencontres, à savoir JSK – MCO, PAC – USMA et ASO - CSC.

Si le report des matchs des équipes engagées dans les différentes compétitions intercontinentales, l’ajournement de la rencontre de l’ASO Chlef face au CS Constantine demeure un mystère, les poulains du coach Amrani se sont imposés, non sans grandes difficultés, face à la très accrocheuse formation de la JS Saoura. Malgré une domination territoriale, les locaux ont eu toutes les peines à déstabiliser le bloc défensif adverse. Il a fallu avoir recours au pied magique du meneur de jeu du Chabab pour débloquer la situation. 39’, d’un superbe coup franc, Sayoud offre les trois points de la rencontre au CRB. C’est l’unique réalisation de cette partie très serrée. Une petite victoire qui permet au Chabab de prendre provisoirement le large, tout de même, en attendant la mise à jour du calendrier. Par ailleurs, le Mouloudia d’Alger, en manque de stabilité au niveau des résultats, a pris l’eau à Bel Abbès. Pourtant, les poulains de Casoni ont été les premiers à ouvrir les hostilités en prenant l’avantage par l’intermédiaire d’Allati (38’). La joie du doyen fut de courte durée par contre. Juste avant la pause, Belhocini remet les pendules à l’heure. Dans les dix dernières minutes de la partie, le MCA craque face à la pression des locaux. 81’, Belhocini signe son doublée du jour sur penalty, avant que Haddad ne scelle le sort de cette confrontation dans l’ultime minute. Les coéquipiers de Hachoud, avec un match en moins, se retrouvent désormais à quatre longueurs du leader. La défaite de trop que la direction du club n’a pas appréciée. Casoni a été limogé. On parle de l’arrivée du technicien portugais Viccario. Ce dernier connait bien le championnat algérien pour avoir drivé le CS Constantine en 2016.

Dans le bas du tableau, le NC Magra a réalisé un bel exploit dans un match choc face au Nasria. Les poulains du coach Khezzar se sont imposés par la plus petite des marges, face aux joueurs de l’entraîneur Adjali, visiblement dans un jour sans. L’unique réalisation de cette partie est l’œuvre de Bilal Ziani en début de seconde période.

Cela dit, les deux formations restent en position de relégables. D’autant plus que la lanterne rouge, à savoir le PAC, compte cinq matchs en moins. Par ailleurs, l’US Biskra, qui flirte avec la zone de danger depuis le début de la saison, s’est compliqué un peu plus les choses. Les poulains de Leknaoui ont été tenus en échec at home par le Chabab Ahly Bordj Bou Arréridj. Les deux teams se sont séparés par un score de parité vierge. Par ailleurs, l’Entente de Sétif, auteur d’un parcours en dents de scie, a écrasé l’AS Ain M’lila par le score fleuve de 4 à 0, à l’issue d’un match à sens unique. Une belle victoire qui permet à l’ESS de quitter la zone de relégation.

Redha M.