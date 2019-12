Installation du P/APC de sidi Bel-AbbÃ¨s : Lâ€™Ã©pilogue dâ€™une coÃ»teuse lÃ©thargie

Le nouveau président de l’APC, Fethi Semmoud, a été installé jeudi dans ses nouvelles fonctions à la suite de la démission de son prédécesseur Adda Boudjellel Tewfik. La cérémonie présidée par le secrétaire général de la wilaya a été mise à profit pour évaluer la situation socio-économique de cette entité, relever les retards dans la réalisation des projets et inviter les intervenants à plus d’engagement et d’implication pour redorer le blason de la cité. Un ultimatum a été signifié à la nouvelle assemblée pour la relance des chantiers abandonnés et des projets misen veilleuse. Le représentant du wali n’a pas manqué de situer l’effort de l’Etat, traduit par l’inscription d’un programme de développement ,interpelant les élus locaux en vue d’accompagner cet élan et de valoriser les investissements. C’est un soulagement après un long et pénalisant blocage. Force est de constater que les défaillances sont criardes en l’absence d’une maîtrise nécessaire pour promouvoir cette circonscription dont l’environnement s’est dégradé. Il conviendra de réhabiliter en premier lieu les repères de la cité de la Mekkerra, restaurer son vieux bâti, aménager son tissu urbain, éclairer son espace et régler les problèmes de circulation. Autant de priorités pour l’exécutif appelé à encadrer davantage l’appareil administratif, instrument d’exécution, au demeurant peu qualifiée ou inexploitée. Le nouveau gestionnaire comptabilise une solide expérience après avoir assuré plusieurs mandats électifs . A. B.