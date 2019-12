4 quintaux de kif traitÃ© saisis Ã  Tindouf

Un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a saisi, le 4 décembre, 4 quintaux de kif traité dans la zone d'Oum Laâchar à Tindouf (3e Région militaire). Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté, en coordination avec les services des Douanes, un individu à bord d'un camion chargé de 50.000 paquets de cigarettes, à Hassi Messaoud, (4e RM), tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Tlemcen (2e RM), 17,9 kilos de kif traité. D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Djanet (4e RM), cinq individus et saisi 5 camions et 47 sacs de mélange d'or brut et de pierres.