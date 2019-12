MDN : 20 individus arrÃªtÃ©s dans le sud

Des détachements de l’Armée nationale populaire en coordination avec les éléments des Douanes ont arrêté, le 6 décembre, à Djanet/4e RM, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 20 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 1 camion, divers matériels, et une somme de 59.000 DA. Dans le même contexte, les éléments de la Gendarmerie nationale de Batna et Tebessa/5e RM, ont arrêté deux personnes en possession de 2 fusils carabine, un fusil à pompe et une paire de jumelles.