Commandements des Forces terrestres et de la Gendarmerie nationale : M. GaÃ¯d Salah en visite de travail Ã  partir dâ€™aujourdâ€™hui

Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, effectuera, aujourd’hui et demain, des visites de travail et d'inspection, respectivement, aux commandements des Forces terrestres et de la Gendarmerie nationale, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le général de Corps d'Armée «présidera, lors de ces visites, des réunions d'orientation avec les cadres et personnels des Forces terrestres et de la Gendarmerie nationale».