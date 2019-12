Commentaire : ExpÃ©rience rÃ©ussie

La campagne électorale s'achève officiellement, après trois semaines intenses en activités politiques. Durant une vingtaine de jours, les cinq candidats ont sillonné plusieurs wilayas à la rencontre des citoyens et électeurs. Entre meetings, sorties de proximité et interventions médiatiques, ils ont exposé, expliqué et détaillé leur programme, dans une démarche visant à séduire, à convaincre et à gagner la confiance des citoyens qui rendront leur verdict à travers les urnes, ce jeudi. Les trois semaines de campagne se sont déroulées, il faut le souligner, dans le calme et la sérénité, excepté quelques petits heurts somme toute ordinaires dans pareilles circonstances, se terminent sur une bonne note avec la tenue du grand débat télévisé. Un face-à-face télévisé retransmis en direct et qui avait regroupé les cinq candidats à la présidentielle. Une première dans l'histoire des élections dans le pays.

Cette nouvelle idée introduite dans le processus d'organisation des élections s'inscrit en droite ligne dans le cadre d'une approche globale décidée par l'Autorité nationale indépendante chargée des élections (ANIE), dont la création remonte à septembre dernier. Cette institution, mise en place en application des recommandations du panel du dialogue inclusif qui a eu lieu, a réalisé en trois mois un parcours sans-faute et accompli un grand travail. Depuis l'entame de la préparation du scrutin présidentiel, l'autorité, dirigée par l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Charfi, a enchaîné les succès et arrive à remplir pleinement ses missions telles que définies dans les textes portant son institution. Après avoir passé le cap des premières étapes de l'organisation, l'instance vient de réussir l'organisation d'un débat télévisé qui a regroupé les cinq candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre. Une première dans l'histoire des élections en Algérie. Par ce débat, l'Autorité nationale indépendante des élections vient d'apporter la preuve tangible que la démarche mise en œuvre depuis le 15 septembre dernier est sur la bonne voie. Aussi, ce débat a le mérite, il faut le préciser, de démontrer le caractère démocratique de ce scrutin qui se veut comme le début du véritable changement et du renouveau démocratique dans le pays. Ce face-à-face a été l'occasion aux cinq candidats d'exposer et d’expliciter leur vision aux téléspectateurs sur de grandes questions qui engagent l'avenir de la nation. Minutieusement préparé, le débat de vendredi a révélé les grandes capacités d'organisation et de maîtrise de la situation par les membres de l'ANIE. Une vraie réussite, tant sur le plan organisationnel que sur celui des choix des animateurs. Une expérience et un exercice à perpétuer à l'avenir, pour la transformer en tradition et une pratique démocratiques.

Bien que installée depuis peu de temps, l'ANIE a réussi, grâce à l'engagement et à la détermination de ses membres, l'exploit de bien préparer toutes les phases d'un processus électoral jusqu'à présent. A présent, l'ANIE est totalement concentré sur la dernière étape du scrutin, à savoir le 12 décembre prochain, jour du vote et du verdict des urnes. Une journée chargée et déterminante à la fois sur le plan politique et stratégique pour l'autorité qui aura, il faut le rappeler, la lourde charge d'organiser toutes les opérations électorales, ainsi que la supervision des différentes actions et phases électorales et le contrôle du scrutin. Un challenge que les membres de cette instance sont déterminés à réaliser pour l'intérêt de l'Algérie.

La responsabilité est certes lourde, mais la mission est à la portée de cette autorité qui a prouvé sa compétence et son efficacité durant les phases précédentes. Elle a franchi avec succès les différentes étapes, grâce à la volonté, à l'abnégation et à l'engagement de ses membres qui ont déployé beaucoup d'efforts depuis trois mois. Le résultat est aujourd'hui là, le travail professionnel et sérieux de cette institution est reconnu et salué par tous les acteurs politiques. Elle s'est imposée comme un acteur central et incontournable dans cette élection. Un travail qui sera couronné par la tenue, jeudi prochain, du scrutin présidentiel dans les meilleures conditions de transparence, de liberté et de régularité. Jeudi prochain marquera l'élection d'un nouveau président de la République qui aura un mandat populaire pour engager toutes les réformes qui traduiront dans les faits et sur le terrain la volonté populaire.

M. Oumalek