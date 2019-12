Marches pacifiques dans plusieurs villes : Soutien Ã  la prÃ©sidentielle

Les marches de soutien à la présidentielle du 12 décembre se poursuivent à travers plusieurs villes du territoire. À Oum El-Bouaghi, des personnes affiliées à la coordination des retraités, invalides et ayants droit des chouhada de l’Armée nationale populaire (ANP) de la wilaya, ont organisé, hier, une marche pacifique. Les participants à cette marche ont brandi des pancartes exprimant leur soutien à la présidentielles, ainsi que leur appui à l’ANP. Arborant l’emblème national, les marcheurs ont scandé plusieurs slogans, dont «Les enfants de Larbi Ben M’Hidi avec l’institution militaire» et «Armée de mon pays, protège l’Algérie des ennemis». Au sud de la wilaya de Bouira, des citoyens de la commune de Dirah ont également manifesté pour exprimer leur soutien à la présidentielle. Les manifestants se sont rassemblés dans la matinée au centre de la localité de Dirah, avant d’entamer leur marche en scandant des slogans soutenant l’ANP et à la tenue de l’élection. La même mobilisation citoyenne a été constatée à Aïn Témouchent, à la faveur d'une marche de soutien au déroulement de l’élection et de rejet de l’ingérence étrangère. Les marcheurs ont sillonné plusieurs artères de la ville scandant des slogans de soutien à la présidentielle et à l’ANP. Les manifestants ont dénoncé la résolution du Parlement européen refusant toute forme d’ingérence étrangère. Des citoyens de la wilaya de Tlemcen ont, eux aussi, pris part à une marche de soutien à l'ANP et à la tenue de la présidentielle. Les participants à cette marche ont scandé des slogans favorables à la tenue de l'élection. Dans la ville de Tipasa, ce sont des anciens appelés du service national mobilisés durant la décennie noire qui ont organisé une marche pour exprimer leur soutien «absolu» à l’ANP et à la tenue de l’élection.

Les participants, rejoints à l’occasion par des citoyens de Tipasa et de régions environnantes, ont sillonné différentes artères de la ville à partir du port, en brandissant l’emblème national et des pancartes, affirmant leur soutien «inconditionnel» à la démarche de l’Institution militaire, «pour la protection de l’unité et de la stabilité du pays». «Nous sommes prêt à servir de nouveau dans les rangs de l’ANP, comme nous avions déjà accompli notre devoir national durant la décennie noire», ont assuré les manifestants, exprimant leur «détermination à protéger l’honneur de l’institution militaire digne héritière de l’Armée de libération nationale».