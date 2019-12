Dernier jour de la campagne Ã©lectorale : PrÃ©server la stabilitÃ© du pays

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a réaffirmé, hier, sa détermination à faire face à toute velléité de fraude, lors de l'élection présidentielle du 12 décembre. «L'ANIE ne tolèrera aucune forme de fraude, lors de l'élection, ni aucune manipulation des voix des électeurs», a souligné le responsable de la communication de l'ANIE, Ali Draâ, dans une déclaration à la presse, ajoutant que «quiconque s'avise de manipuler les voix des citoyens sera traîné en justice». Concernant la campagne électorale, M. Draâ a estimé qu'«elle se déroule, depuis son entame le 17 novembre dernier, dans le calme et dans le respect du code électoral et de la Charte d'éthique des pratiques électorales signée par les cinq candidats et les représentants des médias, tous supports confondus». L'ANIE a aussi appelé les parties qui tentent de perturber le déroulement du vote de la communauté algérienne établie à l'étranger pour la présidentielle à respecter l'opinion de l'autre et à bannir le recours à la violence. «Les parties qui tentent de perturber l'opération électorale au niveau des bureaux de vote de certains consulats à l'étranger doivent respecter l'opinion de l'autre et bannir le recours à la violence», a précisé Ali Draâ. «Vous êtes dans des démocraties. Vous avez le droit de boycotter l'élection présidentielle, mais vous n'avez pas le droit de recourir à la violence ou de faire usage de la force contre un autre citoyen qui veut se rendre aux urnes», a-t-il dit, à l'adresse de ces parties. Il a ajouté, à ce propos, que «tenter d'imposer son opinion par la force est inadmissible et totalement injustifié moralement, démocratiquement et civilisationnellement». Concernant le taux de participation, le représentant de l'ANIE a déclaré qu'«il est trop tôt pour avancer un chiffre, sachant que l'opération s'étalera sur 6 jours».

Rappelant que le corps électoral à l'étranger comptait 914.089 électeurs répartis sur 60 centres et 395 bureaux de vote, il a fait état de 114 commissions électorales au niveau des consulats et des missions diplomatiques, de 8 coordonnateurs de l'ANIE à l'étranger à travers 8 zones géographiques et de 27 délégués de l'ANIE à l'étranger.