Bengrina Ã  Alger : Pour un nouveau pacte politique et social

Le meeting du candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelkader Bengrina, programmé initialement à 10h hier, à la coupole du complexe olympique Mohamed- Boudiaf, à Alger, n'a commencé finalement que vers midi. Le temps que la salle se remplisse de ses sympathisants venus de plusieurs wilayas du pays.

A l’intérieur, deux écrans géants ont été installés : les moments les plus forts de la campagne sont diffusés en boucle : 30 meetings, 35 marches dans plusieurs wilayas et plus de 1.000 actions de proximité à travers le territoire.

Vers 11h40 Abdelkader Bengrina fait son entrée solennelle par les gradins, sous les youyous et les applaudissements du public majoritairement féminin.

Très à l’aise de se trouver devant un auditoire de sympathisants, le candidat a tiré à boulets rouges sur «certains responsables dans quelques wilayas», les accusant de «vouloir saper le processus électoral» en «favorisant des pratiques illégales et néfastes, qui ne contribuent pas à la promotion de la pratique démocratique». Le candidat a affirmé que l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) «a été saisie à propos de ces dépassements et tentatives de fraude par certains walis», avant de déclarer : «Nous allons ester en justice les responsables de ces manœuvres, indignes, par rapport à toutes les démarches de transparence et d’équité mises en place par les autorités compétentes». Néanmoins, le candidat s'est dit confiant. «Il ne fait pour nous aucun doute que la justice et la vérité seront toutes deux bien servies», et de préciser que «la justice est indépendante vis-à-vis de ceux qui ont lié leurs destins aux résidus de la issaba».

Le candidat fait état de «la persistance de frictions politiques», avant de mettre en garde contre la «polarisation au sein de la société». Une polarisation qui risque, selon lui, de «déstabiliser le front intérieur». D’où l’intérêt, comme il le dira, «de réfléchir sur une alternative au système de gouvernance actuel, de la gestion des affaires de la cité, et de la Constitution».

M. Bengrina a expliqué que son «programme politique s'inspire des référents de la nation : la Proclamation du Premier Novembre, et la référence au symbole du Hirak populaire du 22 février en ce qu'il constitue un tournant politique dans le pays». Pour lui, «le nouveau pacte politique sera le fruit d'un dialogue social inclusif avec tous les acteurs». Il propose la refondation de la nouvelle république qui consacre «la souveraineté des institutions de l’Etat et la loyauté aux seuls symboles de la nation».

Le candidat a ensuite rappelé que son programme s'inspire également de l'héritage du mouvement national et réformiste. Enfin, il a tenu à adresser un message aux « sages» évoluant au sein des institutions de l'Etat et à leur tête l'institution militaire, «pour accompagner le Hirak populaire et conjuguer les efforts afin de garantir la transparence du rendez-vous électoral en ce qu’il constitue un tournant décisif dans l’histoire du pays». «Le 12 décembre sera l’entame du processus de refondation de l'Algérie nouvelle grâce aux efforts de la génération de l'indépendance», a-t-il martelé.

Le candidat a rappelé, par la suite, les principaux axes de son programme qu'il compte concrétiser une fois élu à la tête du pays. M. Bengrina érige en principe fondamental «la souveraineté des institutions de l’Etat» et cela, afin de «freiner le désir de ceux qui veulent s’approprier des symboles de la nation et personnaliser le pouvoir». Il n’omettra pas de préciser à l’assemblée qu’il œuvrera à «consacrer les libertés publiques et individuelles, et ne laisserai jamais les portes ouvertes au monopole de la sphère politique». Pour lui, «le nouveau pacte politique sera le fruit d'un dialogue social inclusif avec tous les acteurs de la société ». Pour ce faire, «il est impératif de consolider la cohésion entre le peuple et son armée en s’inspirant du slogan populaire ‘‘Djeich Chaâb Khawa Khawa’’», a-t-il clamé, sous les ovations du public. A signaler que M. Bengrina animera aujourd’hui son dernier meeting à Ouargla, pour clôturer une campagne de trois semaines durant laquelle il a sillonné plus de 17 wilayas du pays.

Tahar Kaidi